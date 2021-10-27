Турецкие банки перестали переводить деньги в Беларусь 3 27.10.2021, 14:29

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Причина — в международных санкциях.

Турецкие банки начали отклонять переводы в Беларусь, сообщила в Facebook основательница исследовательской компании InComeIn Ирина Юзвак, обратила внимание «Салiдарнасць».

— Турецкие банки перестали переводить деньги в Беларусь. Вне зависимости от того, что за компания и с кем у нее в Турции контракты. Также есть периодические проблемы с совершением платежей в Турцию, — отметила Юзвак.

Причина — в международных санкциях.

— Аргументация — «Не хотим рисковать из-за санкций. Еще хорошо помним историю с Halkbank из-за американских санкций против Ирана», — написала Юзвак.

Она уточнила, что речь идёт не об одном отдельном банке: «Отказ получили от всех банков, к которым обращались наши партнеры, чтобы выполнить свои обязательства».

Напомним, несколько лет назад в США возбудили дело против турецкого государственного банка Halkbank за нарушение санкций против Ирана. Скандал и последовавший суд над одним из банкиров сильно осложнили отношения между Турцией и США.

В комментариях под постом Ирины Юзвак белорусы подтверждают информацию.

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