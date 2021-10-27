Эксперт об атаках Лукашенко на Кремль: Когда тебя взяли на жесткий поводок, единственное что остается – лаять 3 27.10.2021, 14:36

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Лев Марголин

Москва все более открыто ставит под сомнение легитимность диктатора.

Что-то странное происходит в отношениях властей Беларуси и России. На прошлой неделе сначала Лукашенко косвенно сравнил себя с Владимиром Путиным – конечно, в свою пользу.

Затем на телеканале СТВ пропагандист Евгений Пустовой сделал оскорбительный намек в сторону Владимира Путина, говоря об Александре Лукашенко:

Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии udf отметил, что в Минске верх взяли эмоции.

«Кроме злости поведение белорусских властей объяснить нечем. Когда тебя взяли на жесткий поводок, ведут куда-то, а ты не можешь с этого поводка сорваться, единственное что остается – лаять. А тот, у кого поводок к руках, может обращать внимание на это или не обращать. Собака лает, а караван идет», – сказал Марголин.

Что он подразумевает под «жестким поводком» – дорожные карты по углублению интеграции?

«Думаю, это все-таки конституционный референдум, обещанный Путину еще в сентябре прошлого года. Все попытки увильнуть, свернуть с пути, не срабатывают. Думаю, никуда он от него и не денется: иначе денег не получит. Те суммы и кредиты, которые Лукашенко получал после августа 2020 года – это мелочь. Это не те деньги, которые Москва давала раньше, не те деньги, которые она способна дать сейчас», – считает Марголин.

Он обратил внимание, что в последнее время российское телевидение дважды назвало Лукашенко не «президентом», а руководителем – в том числе, сообщая о поздравлениях с днем рождения Путину:

«Понятно же, что на центральных российских телеканалах следуют указаниям с самого верха».

«Москве нужен более легитимный президент в Беларуси. Чтобы подписывать с ним те же дорожные карты, чтобы потом никто не говорил, что судьбоносные соглашения силы не имеют, т.к. подписаны нелегитимным руководителем», – полагает Марголин.

Что конкретно в результате конституционной реформы в Беларуси хотят увидеть в Кремле?

«Об этом трудно говорить, поскольку мы не видим окончательного проекта Конституции, который вынесут на референдум. Насколько я понимаю, программа минимум для Москвы – легитимный президент, а программа максимум – парламентская республика, где будет вменяемая партия, которая будет говорить: а куда мы денемся без российского газа, нефти и т.д.», – отметил Марголин.

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