Что известно о «темной лошадке» президентской гонки во Франции? 1 27.10.2021, 14:38

Эрик Земмур

Писатель и эссеист может стать главным соперником Макрона на выборах.

Последние соцопросы для газеты Le Monde демонстрируют, что главным соперником действующего президента Франции Эммануэля Макрона может стать неизвестный большинству белорусов Эрик Земмур – политический комментатор, писатель и эссеист, которого относят к правому спектру, сообщает "Европейская правда".

За него готовы в первом туре проголосовать 16-16,5% респондентов против 15-16% за Ле Пен. А соответственно, по состоянию на сегодняшний день именно Земмур имеет лучшие шансы оппонировать Макрону во втором туре.

Кто же такой Эрик Земмур и что помогло ему неожиданно догнать в рейтингах "тяжеловеса" Марин Ле Пен?

Эрику Земмуру 63 года. Он родился в городе Монтрей, в департаменте Сена-Сен-Дени, северном пригороде Парижа, в семье мигрантов из Алжира еврейского происхождения. Именно поэтому он называет себя "французом берберского происхождения".

Он окончил Парижский институт политологии, работал в медиа: Quotidien de Paris и Le Figaro, но стал известным в 2000 годах благодаря эфирам на телеканале France 2, а в последние два года вел эфиры на телеканале с правым уклоном CNews.

Несмотря на собственное происхождение, Земмур является резким критиком иммиграции. Он заявлял, что хочет остановить поток мигрантов, особенно если это люди из цивилизации, очень отличающейся от французской.

В общем, Земмур прославился рядом скандальных заявлений. Например, французские СМИ он называл "пропагандистской машиной, ненавидящей Францию".

В одном из последних публичных выступлений он критиковал образовательную систему, утверждая, что она "инфильтрирована марксизмом, антирасизмом и ЛГБТ-идеологией"

Эрик Земмур резко критикует Брюссель и выражает комплименты Лондону по Brexit, хотя и говорит при этом, что не стремится к выходу Франции из ЕС.

Земмур считает НАТО "неспособным противодействовать современным угрозам", называет его "жандармом Запада, вмешивающимся в дела всего мира" и вообще не видит в нем необходимости и заявляет, что Франции следовало бы выйти из Альянса.

Эрик Земмур является открытым симпатиком Владимира Путина и искренне восхищается им.

В 2018 году на вопрос в эфире о том, какого бы он привел в пример лидера, защищающего свое государство вопреки всему, Земмур назвал Путина.

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