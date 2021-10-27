Что известно о «темной лошадке» президентской гонки во Франции?1
- 27.10.2021, 14:38
Писатель и эссеист может стать главным соперником Макрона на выборах.
Последние соцопросы для газеты Le Monde демонстрируют, что главным соперником действующего президента Франции Эммануэля Макрона может стать неизвестный большинству белорусов Эрик Земмур – политический комментатор, писатель и эссеист, которого относят к правому спектру, сообщает "Европейская правда".
За него готовы в первом туре проголосовать 16-16,5% респондентов против 15-16% за Ле Пен. А соответственно, по состоянию на сегодняшний день именно Земмур имеет лучшие шансы оппонировать Макрону во втором туре.
Кто же такой Эрик Земмур и что помогло ему неожиданно догнать в рейтингах "тяжеловеса" Марин Ле Пен?
Эрику Земмуру 63 года. Он родился в городе Монтрей, в департаменте Сена-Сен-Дени, северном пригороде Парижа, в семье мигрантов из Алжира еврейского происхождения. Именно поэтому он называет себя "французом берберского происхождения".
Он окончил Парижский институт политологии, работал в медиа: Quotidien de Paris и Le Figaro, но стал известным в 2000 годах благодаря эфирам на телеканале France 2, а в последние два года вел эфиры на телеканале с правым уклоном CNews.
Несмотря на собственное происхождение, Земмур является резким критиком иммиграции. Он заявлял, что хочет остановить поток мигрантов, особенно если это люди из цивилизации, очень отличающейся от французской.
В общем, Земмур прославился рядом скандальных заявлений. Например, французские СМИ он называл "пропагандистской машиной, ненавидящей Францию".
В одном из последних публичных выступлений он критиковал образовательную систему, утверждая, что она "инфильтрирована марксизмом, антирасизмом и ЛГБТ-идеологией"
Эрик Земмур резко критикует Брюссель и выражает комплименты Лондону по Brexit, хотя и говорит при этом, что не стремится к выходу Франции из ЕС.
Земмур считает НАТО "неспособным противодействовать современным угрозам", называет его "жандармом Запада, вмешивающимся в дела всего мира" и вообще не видит в нем необходимости и заявляет, что Франции следовало бы выйти из Альянса.
Эрик Земмур является открытым симпатиком Владимира Путина и искренне восхищается им.
В 2018 году на вопрос в эфире о том, какого бы он привел в пример лидера, защищающего свое государство вопреки всему, Земмур назвал Путина.