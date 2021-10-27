Думаешь, твоего предприятия это не коснется?
- 27.10.2021, 14:49
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Время компромиссов с режимом прошло.
Стало известно, за сколько продают Борисовский консервный завод, его стартовая цена — почти 6,6 млн рублей. Покупателя нет, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).
На продажу выставили все: от зданий до оборудования, мебели, офисной техники. Само предприятие должно быть ликвидировано до 30 декабря 2021 года.
А задолженную зарплату работникам выплатят после продажи предприятия.
Или нет...
Это прямой сигнал для тех, кто хочет чего-то ждать, для кого еще не время действовать. Кроме вопроса: "А когда настанет время?" есть еще один "А не будет ли уже слишком поздно?"
Хватит идти на какие-то уступки режиму, время компромиссов прошло! Здесь и сейчас нужно менять жизнь. И только в наших руках это сделать!
Носите маски, если вы против.
Держите дистанцию.
Оставайтесь дома!
Стачке быть!
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.