Думаешь, твоего предприятия это не коснется? 27.10.2021, 14:49

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Фото: bymedia

Время компромиссов с режимом прошло.

Стало известно, за сколько продают Борисовский консервный завод, его стартовая цена — почти 6,6 млн рублей. Покупателя нет, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

На продажу выставили все: от зданий до оборудования, мебели, офисной техники. Само предприятие должно быть ликвидировано до 30 декабря 2021 года.

А задолженную зарплату работникам выплатят после продажи предприятия.

Или нет...

Это прямой сигнал для тех, кто хочет чего-то ждать, для кого еще не время действовать. Кроме вопроса: "А когда настанет время?" есть еще один "А не будет ли уже слишком поздно?"

Хватит идти на какие-то уступки режиму, время компромиссов прошло! Здесь и сейчас нужно менять жизнь. И только в наших руках это сделать!

Носите маски, если вы против.

Держите дистанцию.

Оставайтесь дома!

Стачке быть!

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

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