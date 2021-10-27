Макей пообщался с главой МИД Ирана, но пропагандисты постеснялись об этом рассказать 9 27.10.2021, 15:06

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Фото: TASS

Тегеран хочет вернуть домой застрявших нелегалов.

Глава лукашенковского МИДа Владимр Макей поговорил по телефону с министром иностранных дел Ирана Хусейном Амир-Абдуллахином.

О созвоне глав двух внешнеполитических ведомств сообщили иранские коллеги Макея. В белорусском МИД почему-то предпочли об этом разговоре не распространяться.

В частности, МИД Ирана пытался решить вопрос с группой из 13 иранцев, которые застряли на границе Беларуси и Литвы.

Министр иностранных дел Ирана заявил Макею, что серьезно относится к чрезвычайной ситуации, и призвал белорусские дипломатические и пограничные ведомства сотрудничать в гуманитарной работе, чтобы найти людей и оказать им медицинскую помощь. Он также призвал посольства Ирана упростить доступ к пострадавшим, чтобы помочь им вернуться домой.

Как сообщили в МИД Ирана, Владимир Макей выразил готовность Минска оказать максимальное содействие Ирану.

Примечательно, что информации о телефонном разговоре на сайте МИД Беларуси пока нет.

— Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в последнее время так редко общается с иностранными коллегами, что о любых его переговорах мгновенно и подробно сообщают пресс-служба МИД и государственная пресса, — отмечает немецкий историк и политолог Александра Фридман. — И именно вчера пропаганде представился удачный случай повысить удельный вес министра, который скоро может оказаться в европейских санкционных списках.

В чем же дело? Тегеран заинтересован в возвращении на родину граждан Ирана, которые застряли в белорусско-литовском приграничье и пытаются попасть в ЕС. Перед Ираном в Беларуси привыкли расшаркиваться, а значит официальному Минску придется отправить этих людей обратно, возможно даже и за свой счет. И это совсем не та новость, о которой хотелось бы рапортовать Макею и белорусским пропагандистам.

У иранской истории есть еще одна важная особенность. Если многие выходцы из Ирака, Ливана и других ближневосточных стран устремились в ЕС за лучшей жизнью, то из Ирана в Европу часто бегут противники фундаменталистской диктатуры и другие граждане, которых в этой стране преследуют по политическим, религиозным и другим причинам. Возвращение в Иран в результате сговора двух диктаторских режимов может иметь для них серьезные негативные последствия.

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