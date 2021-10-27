Туристы из РФ массово отказываются от отдыха в отелях оккупированного Крыма 13 27.10.2021, 15:27

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Вместо этого россияне выбирают отдых за рубежом.

Российские туристы начали отказываться от отдыха в отелях оккупированного Крыма после того, как «власти» региона разрешили гостиницам заселять клиентов только по отрицательному ПЦР-тесту или QR-коду. По словам экспертов, люди вместо отеля выбирают заселение в частном секторе или отдых за рубежом, пишет sprotyv.info со ссылкой на российские СМИ.

Информацию об отказах подтвердили отельеры из разных городов, в том числе гендиректор крупнейшего курортного комплекса Феодосии «Алые паруса» Анна Нерозина.

«После внедрения QR-кодов уже можно сделать следующий прогноз. На бронирование отелей повлияет в объеме 15-20%, все-таки путешествующие люди к данному решению были уже готовы, ранее подобные меры уже вводил Краснодарский край, например», — отметила она.

По ее прогнозу, больше пострадают заведения, зависящие от потока гостей из города, — рестораны, спа-центр, спортзал, магазин сувениров, концертная касса.

«По тенденциям и реакциям гостей уже можно смело делать предположение о падении доходов на 50-80%. Восстановление объема доходов, на мой взгляд, займет минимум три месяца», — уточнила Нерозина.

Гендиректор ялтинского комплекса Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян сообщил, что после введения обязательных QR-кодов нагрузка колл-центр выросла на 150%, а загрузка отеля снизилась также на 15-20%.

Прогнозируется, что средняя загрузка официальных средств размещения на ноябрьских праздниках составит 25-30%.

По информации так называемого Министерства курортов и туризма Крыма, сейчас средняя загрузка санаториев составляет 69%, отелей 5 звезд, которых меньше всего, — 80%, 4 звезд — 68%, 3 звезд — 62%.

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