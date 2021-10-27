В Беловежской пуще стало слишком много зубров 15 27.10.2021, 15:34

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Есть два способа регулирования их численности.

В Беловежской пуще согласно последней переписи живут 675 зубров. Это вдвое больше оптимальной численности животных в нацпарке, всем места не хватает. Телеканал «Мир» рассказывает, как ученые собираются регулировать их численность.

Зубров переписывают раз в год — ближе к зиме, когда животные собираются в стада. Сейчас, судя по последней переписи, в Беловежской пуще живет 675 особей, что вдвое больше оптимальной численности.

По мнению ученых, беловежское поголовье надо регулировать. Расходов на пропитание зубров много, животные стали выходить на сельскохозяйственные поля и вредить сельхозпредприятиям.

Есть два способа регулирования численности зубров, сообщает телеканал.

Первый: расширение параметров резервного фонда, куда сейчас входят старые и больные животные.

В резервный фонд зубров определяет специальная комиссия, которая руководствуется данными наблюдений за животными.

На зубров из резервного фонда можно охотиться. Такая охота, по данным телеканала, пользуется популярностью у иностранцев. Стоимость путевки может доходить до 10 тысяч евро.

Второй метод: более активное переселение зубров. Как внутри страны, так и за ее пределами.

Кстати, Беларусь является лидером по количеству зубров. У нас живет около двух тысяч особей. Во всем мире их около 9 тысяч. А шесть лет назад зубров на планете было около 6 тысяч.

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