От коронавируса умер художник Владимир Сытченко 1 27.10.2021, 15:40

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Владимир Сытченко

Ему было 70 лет.

Известный художник-график Владимир Сытченко умер на 71-м году жизни от коронавируса, сообщает Белорусский союз художников.

Владимир Сытченко — ученик Василия Шаранговича и Павла Любомудрова. В выставках участвовал с 1975 года. Работал в различных жанрах станковой и книжной графики, а также в живописи и плакате. Работы хранятся в Национальном художественном музее Беларуси, фондах общественного объединения «Белорусский союз художников». Преподавал в Белорусской государственной академии искусств (с 2000 г.).

Владимир Сытченко также был книжным иллюстратором. В его оформлении издано более 400 книг разных жанров. Иллюстрировал «Приключения Электроника и его друзей», «Карьер» Василя Быкова, книги Анатоля Вертинского.

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