Bloomberg рассказал, как Запад должен реагировать на гибридную войну Лукашенко и Путина 4 27.10.2021, 15:50

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Фото: Getty Images

Какой первый шаг должен сделать ЕС?

Похоже, что белорусский диктатор Александр Лукашенко и его «сюзерен» в Москве Владимир Путин ведут скоординированную форму гибридной войны против Западной Европы. Такая тактика, конечно, не новая для Лукашенко или Путина. Новым является то, насколько они стали агрессивными, превратив миграцию в оружие против Европы, цитирует статью Bloomberg «Зеркало недели. Украина».

В прошлом Путин, например, был более известен гибридной войной, включающей смесь кибератак, дезинформационных кампаний и «зеленых человечков», начинающих вторжение на территорию других государств. В этот раз Лукашенко, очевидно по «благословению» Путина, использует в качестве оружия одних из самых уязвимых людей в мире.

В течение месяцев Лукашенко «перевозил» беженцев из разных точек Ближнего Востока — Ирака, Афганистана, Сирии и не только, в Беларусь, затем переправляя их в соседние страны, которые являются членами Европейского Союза и НАТО — Латвию, Литву и Польшу.

Беженцы фактически оказываются в ловушке между Беларусью и польскими или балтийскими военными, пытающимися сдерживать поток мигрантов. С приближением зимы многие могут просто замерзнуть. Другие, с помощью контрабандистов, каким-то образом перебираются через границы ЕС — пешком или автостопом в страну, которая является их любимым местом назначения, Германию. Германия недавно уже зарегистрировала более шести тысяч мигрантов. Министр внутренних дел страны намерен усилить контроль на границе.

Польша и некоторые страны Балтии со своей стороны начали устанавливать заборы из колючей проволоки вдоль своих границ с Беларусью. Правительство в Варшаве, в частности, хочет, выглядеть жестким как касательно миграции, так и относительно давления Минска и Москвы. На этой неделе Варшава заявила, что увеличит количество военнослужащих, патрулирующих белорусскую границу до 10 тысяч человек.

Вызывая такую реакцию, циничная кампания Лукашенко разоблачает и обостряет несколько внутриевропейских конфликтов и слабостей. Блок остается травмированным кризисом беженцев 2015 года, но не смог реформировать свой миграционный режим частично из-за отказа Польши. ЕС также разрывает междоусобная борьба между Брюсселем и Варшавой за верховенство права. Лукашенко и Путин в это время подогревают внутреннюю несогласованность стран ЕС.

Как отметил министр иностранных дел Латвии, похоже, что Беларусь и Россия также незаконно переправляют и своих граждан, возможно даже террористов, через границу ЕС вместе с мигрантами.

То, что Лукашенко и Путин совместно используют такую тактику, почти не вызывает сомнений. Они уже фактически объединили свои вооруженные силы, развернутые вблизи границ ЕС/НАТО.

Россия и Беларусь уже давно задумываются об объединении. Но если Лукашенко когда-то думал, что может руководить страной по методике «царско-советского режима», то у Путина, вероятно, другие ожидания. Он очевидно считает себя единственным лидером.

Чтобы остаться у власти в условиях продемократических протестов и санкций со стороны Запада, Лукашенко нужно, чтобы Путин поддерживал его. Конечно, их гибридная война на этом не остановится.

Вероятно, она уже включает в себя манипулирование поставками российского газа в Европу, чтобы обострить энергетический кризис. Другие автократы, такие как президент Турции Реджеп Эрдоган также пытались шантажировать Европу, используя беженцев. Но то, как Путин и Лукашенко превратили миграцию в оружие, пересекает новую нравственную линию.

Как очевидный первый шаг, ЕС должен распространить санкции на все участвующие в таких «перевозках» компании. И вне зависимости от того, что происходит во внутреннем конфликте между Брюсселем и Варшавой, весь блок должен проявлять солидарность с Польшей и странами Балтии.

Но европейцы, включая и те страны, которые в прошлом недооценивали угрозу «путинской России», также должны пересмотреть свою общую стратегическую позицию на фоне такой тактики Минска и Москвы. В геополитическом столкновении между Западной Европой и Кремлем одна сторона ценит человеческую жизнь, а другая – нет. Вопрос в том, выйдет ли исправить эту «асимметрию», резюмирует издание.

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