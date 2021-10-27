Консервы 1 Игорь Эйдман

27.10.2021, 16:01

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Игорь Эйдман

Кремль посылает сигнал российскому обществу и элитам.

Знаете в чем смысл путинского консерватизма, который он провозгласил на днях приоритетом государственной политики? Это сигнал обществу и элитам: передел закончился, фиксируем прибыль и больше никаких перемен, все остаются при своих, кто не успел к дележу пирога - тот опоздал.

Задача позднего Путина - обеспечить передачу власти и собственности наследникам нынешней правящей олигархии.

Провозглашенное Патрушевым чекистское "новое дворянство" хочет стать стабильным правящим сословием, передающим власть от поколения к поколению.

Ну, а потомки проигравших - пусть плачут. Они сами виноваты, что их предки не сумели ничего украсть во время великого распила.

Консерватор Путин - это не от слова "консерватизм", а от слова "консервы". Он хочет законсервировать страну, закатать ее в ржавую чекистскую банку на много поколений вперед.

Игорь Эйдман, "Фейсбук"

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