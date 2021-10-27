Консервы1
- Игорь Эйдман
- 27.10.2021, 16:01
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Кремль посылает сигнал российскому обществу и элитам.
Знаете в чем смысл путинского консерватизма, который он провозгласил на днях приоритетом государственной политики? Это сигнал обществу и элитам: передел закончился, фиксируем прибыль и больше никаких перемен, все остаются при своих, кто не успел к дележу пирога - тот опоздал.
Задача позднего Путина - обеспечить передачу власти и собственности наследникам нынешней правящей олигархии.
Провозглашенное Патрушевым чекистское "новое дворянство" хочет стать стабильным правящим сословием, передающим власть от поколения к поколению.
Ну, а потомки проигравших - пусть плачут. Они сами виноваты, что их предки не сумели ничего украсть во время великого распила.
Консерватор Путин - это не от слова "консерватизм", а от слова "консервы". Он хочет законсервировать страну, закатать ее в ржавую чекистскую банку на много поколений вперед.
Игорь Эйдман, "Фейсбук"