Ученые назвали полезное свойство холода 2 27.10.2021, 16:21

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Интересное исследование специалистов из Швейцарии.

Швейцарские ученые доказали, что холод способен облегчить течение рассеянного склероза. Соответствующая статья была опубликована в журнале Cell Metabolism.

Отмечается, что вредная активность иммунной системы, влияющая на развитие рассеянного склероза, ослабляется в холодных условиях.

«В неблагоприятной среде защитные механизмы нашего организма тратят много энергии. При активизации нескольких механизмом они могут быть ограничены взаимным влиянием», — уточнил ведущий автор работы, профессор Женевского университета Мирко Трайковски.

Таким образом, с помощью холода уменьшается иммунный ответ, а это, в свою очередь, облегчает течение болезни. Гипотезу подтвердил опыт, который был поставлен на мышах, больных аналогом рассеянного склероза. Ученые постепенно понижали температуру в клетках до десяти градусов Цельсия.

Один из исследователей, профессор Женевского университета Дорон Мерклер, рассказал, что спустя несколько дней после начала испытания болезнь у мышей стала протекать легче.

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