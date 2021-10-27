Число дефолтов в России подскочило до девятилетнего максимума 1 27.10.2021, 16:55

Российский рынок корпоративного долга находится в «нестабильном» состоянии.

Это происходит из-за неблагоприятных макроэкономических условий и повышения процентных ставок, констатируют в обзоре аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА», сообщает finanz.ru.

По итогам 2020 года компании, занявшие деньги через размещение бондов, допустили 140 дефолтов - максимальное число с 2010 года.

Интерес к размещению облигаций также установил рекорд за несколько лет: на фоне снижения ставки ЦБ до исторического минимума прошлым летом бизнес стремился занять дешевые деньги, в то время как физлица несли на биржу сбережения с банковских депозитов.

Объем корпоративных облигаций в обращении вырос на 20%, до 16,3 триллиона российских рублей.

В 2021 году ситуация изменилась: инфляция ускоряется, ЦБ РФ повышает ключевую ставку, делая деньги дороже. На этом фоне крупные компании и высокими кредитными рейтингами переключаются на банковские кредиты: число размещений первоклассных эмитентов за январь-сентябрь упало почти вдвое - до 429.

Но второй эшелон по-прежнему активен: компании с кредитным рейтингом ruA- и ниже наращивают свое участие в облигационном рынке, при этом вынуждены давать повышенную премию за риск, констатирует «Эксперт РА».

За первые три квартала объемы размещений высокодоходных облигаций на 40% превышают уровни прошлого года, причем спрос на них исходит преимущественно от физических лиц, которые приходят на биржу в поисках высоких процентных ставок.

Рост количества дефолтов уже выглядит «опасным», а в ближайшие три года их число может увеличиться еще больше, предупреждает «Эксперт РА».

Компании «второго эшелона», привлекающие основном деньги физлиц, выходили на рынок с короткими облигациями, по которым начиная с 2022 года им предстоит пережить волну погашений и оферт -352 выпуска на общую сумму 555 млрд российских рублей.

«У большинства компаний в модели развития заложено рефинансирование долга, а на погашение операционного денежного потока и запаса кэша не хватит», - пишет агентство.

Это означает, что «второму эшелону» предстоит разместить новые облигации взамен тех, по которым истекают сроки. Но смогут ли они это сделать - остается вопросом.

Физлица, обеспечивавшие 70-100% спроса, не готовы к дефолтам, поскольку принесли на рынок недавние депозиты; увидев, что компании не способны расплатиться, они могут остановить вложения в новые выпуски, что для рынка будет иметь «разрушительные» последствия, полагают в «Эксперт РА».

Типичный инвестор-«физик», как показал опрос ЦБ, - это это человек трудоспособного возраста, с доходом выше среднего, высшим, чаще техническим образованием и семьей. При этом пятая часть «новоиспеченных» клиентов брокеров не готова к потере даже части вложений, хотя зачастую выбирает высокорискованные инструменты.

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