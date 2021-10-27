В белорусские вузы предлагают поступать по-новому 1 27.10.2021, 17:28

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Как Минобразования хочет изменить правила приема.

В 2023 году в Беларуси планируют ввести госэкзамен, который объединит ЦТ и выпускные экзамены за 11-й класс. О том, что он будет собой представлять, ничего не известно. Зато появилась информация, как, например, его собираются оценивать. Это указано в проекте новых правил приема в вузы и ссузы, которые вынесли на общественное обсуждение. Zerkalo.io собрало из проекта Указа самое интересное.

По словам министра образования Игоря Карпенко, Указ в ведомстве надеются подписать до конца года. Если его утвердят, то с 1 января 2023 года в Беларуси появится национальный госэкзамен. Тогда же вступят в силу и другие связанные с ним нововведения. Что именно собой представит НГЭ, в документе не написано. Однако ранее сообщалось, что он объединит в себе экзамены за 11-й класс и ЦТ и затронет лишь три предмета — русский, белорусский (их ученик сдает по выбору) и математику.

А что будет с ЦТ?

Они останутся — за исключением испытаний по русскому, белорусскому и математике. По этим предметам их заменит НГЭ.

Давайте на примере меда рассмотрим, как могут выглядеть вступительные экзамены в 2023 году. Абитуриенту помимо аттестата для поступления понадобятся:

НГЭ по русскому или белорусскому

ЦТ по биологии

ЦТ по химии

Также разберем факультет, для поступления на который раньше сдавали ЦТ по математике, — физфак. Абитуриенту помимо аттестата в приемную комиссию нужно будет подать:

НГЭ по русскому или белорусскому

НГЭ по математике

ЦТ по физике

При этом, как пояснили в Минобре, куда мы позвонили как обычные граждане, если отметка за НГЭ по математике выпускника, например, не устраивает, пересдать этот же предмет на ЦТ уже нельзя.

Внутренние экзамены останутся?

Да. Как нам объяснили в министерстве, в этом отношении ничего не изменится: внутренние экзамены на факультетах, где они были ранее (например, журфаке), останутся.

Исключения из правил есть?

Да. Например, абитуриенты, которые окончили школу до 1 сентября 2023 года, а также успевшие отучиться в ссузе или получить профессионально техническое образование, как и прежде, будут сдавать три ЦТ и/или внутренние экзамены. Нововведения с НГЭ их не коснутся.

Сколько будет действителен сертификат НГЭ?

Как и в случае с ЦТ, 2 года. Другой вопрос, что в проекте Указа не сказано, что делать абитуриенту по прошествии этого времени , — формат повторной сдачи НГЭ на данный момент не определен. Максимум баллов, который можно набрать на национальном госэкзамене, — 100. При этом, как и с ЦТ, каждый год Минобразования будет называть, какие результаты по каждому предмету НГЭ считать неудовлетворительными. А значит, с такими баллами и ниже документ в вуз не примут.

Сроки вступительной кампании как-то изменятся?

Да. В проекте Указа уже с 1 января 2022-го предлагают изменить срок регистрации на тестирование. Много лет вступительная кампания в Беларуси стартует 2 мая. Теперь же ее хотят начинать с 10 мая, а завершать, как всегда, 1 июня.

А что с «целевиками»?

Им в документе уделено особое внимание. Предлагается существенно увеличить квоты для абитуриентов с целевыми направлениями по некоторым направлениям: на сельхоз специальностях — до 70% (было 60%), на медицинских — до 80% (50%), по всем другим — до 60% (40%).

Это нововведение, кстати, может вступить в силу уже с 1 января 2022 года.

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