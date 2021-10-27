Политолог: Конфликт Лукашенко с Путиным может привести к экономическому давлению 27.10.2021, 17:42

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Арсений Сивицкий

Кремль может синхронизировать свои действия с западными экономическими санкциями.

Политолог Арсений Сивицкий считает, что между Путиным и Лукашенко будет "искрить" и дальше. Такое мнение он выразил в интервью "Еврорадио".

"Мне кажется, что переговоры по новому "газу" не будут такими простыми, как они казались несколько месяцев назад, когда Путин якобы пообещал сохранить цену на газ этого года. Дело в том, что "Газпром" сейчас пересматривает формулы своих долгосрочных контрактов. И это приводит к тому, что цена на российский газ увеличивается в несколько раз. Поэтому, скорее всего, нас ждет та же самая история. То есть Россия будет увеличивать давление, используя экономические инструменты.

Формальной причиной этому будет то, что стороны не смогут подписать так называемые союзные программы. Мне кажется, что Москва в этом тоже не очень заинтересована, ей нужен этот формальный повод, чтобы начать новый раунд давления на официальный Минск. И уже известно, что этот пакет документов не будет подписан до конца этого года", — утверждает Сивицкий.

"Россия может синхронизировать свое экономическое давление с западными санкциями"

По его словам, начиная со следующего года Россия может синхронизировать свое экономическое давление с западными экономическими санкциями. Это может быть связано с тем, что Кремль будет сокращать сотрудничество с белорусскими партнерами из-за угрозы вторичных санкций со стороны США: "Этот процесс мы уже наблюдаем сейчас: некоторые российские компании сокращают поставки нефти для белорусских НПЗ".

Россия ожидает усиления санкционного давления со стороны Запада.

Что за сценарий Кремля? По информации Сивицкого, Россия сейчас ведет переговоры с Западом по "белорусскому вопросу", но пока безуспешно.

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