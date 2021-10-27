Российский рубль упал рекордно за четыре месяца 27.10.2021, 18:09

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Это случилось после крупных выплат «Роснефти».

Полет российского валютного рынка, опустивший курсы доллара и евро до минимумов с лета 2020 года, оборвался на торгах в среду, передает finanz.ru.

Рубль подешевел максимально с начала июля после того, как крупные продавцы валюты ушли с рынка, а спрос на нее резко подскочил.

Доллар, падавший накануне до 69,21 рубля и начавший торги среды на отметке 69,5675 к 13.05 мск подорожал до 70,3950 рубля (+1,28% к закрытию сессии во вторник).

Евро, едва не пробивший уровень 80 рублей накануне, стоит 81,57 рубля, фиксируя рост курса на 1,2%.

Рекордное за полтора года укрепление рубля в октябре организовали экспортеры, продававшие валюту под налоговые платежи, которые в этом месяце должны стать вторыми по масштабам с начала года. Кроме того, сказались промежуточные дивиденды на 338 млрд рублей, под которые сырьевым корпорациям потребовалось продать дополнительно 1,4 млрд долларов, оценивает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

Больше половины этой суммы приходится на «Роснефть», которая 25 октября перечислила акционерам 191 млрд рублей.

Но теперь налоговый период завершился, предложение валюты сокращается, а спрос на нее повысился на фоне привлекательных курсов, отмечает аналитик Сбербанк CIB Юрий Попов.

Если в понедельник и вторник общий объем заявок на продажу долларов с расчетами «завтра» на МосБирже достигал 150-200 тысяч лотов и выше, то в среду предложение сжалось кратно - около 57 тысяч лотов на начало третьего часа основных торгов.

Число заявок на покупку американской валюты почти вчетверо превышает количество ордеров от продавцов - 3405 против 964.

Спрос на валюту может исходить от иностранных держателей российских акций, которые конвертируют дивидендные выплаты, чтобы вывести их в свои юрисдикции. Наконец, на выход могут собраться зарубежные инвесторы в российские гособлигации, отвесно падающие после неожиданно резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу (с 6,75% до 7,5% годовых).

Глобальные инвесторы опасаются инфляции, за которой может последовать ужесточение денежной политики в США. 10-летние инфляционные ожидания в Штатах на основе котировок гособлигаций достигли 2,7% и обновили многолетние рекорды. Это «может привести к ужесточению риторики ФРС на следующей неделе», предупреждает Попов.

Тем не менее, рубль еще может показать максимальный рост в конце года, считает Луцко: «Это следует из отчетности ведущих глобальных банков, которые видят хорошие возможности сделок керри-трейд с российской валютой и ждут дальнейшего удорожания сырья».

Глобальный драйвер рубля - повышение цен на нефть и газ в преддверии зимнего отопительного сезона и перспективы роста Brent до 90 долларов за баррель и выше, оптимистичен Лукцо: «Повышение стоимости углеводородов увеличит приток валюты в виде экспортной выручки, особенно в случае газа, поскольку стерилизация экспортной выручки Минфином в рамках бюджетного правила при этом значительно меньше, чем в случае нефти - порядка 30% по сравнению с 80%».

Впрочем, не стоит забывать, что крепкий рубль не выгоден правительству с точки зрения наполнения бюджета, отмечает президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган. По его прогнозу, доллар останется в диапазоне 69,5-73,5 рубля.

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