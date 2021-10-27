До +16°С ожидается в Беларуси в четверг 27.10.2021, 18:11

Будет облачно с прояснениями.

Дожди и до 16 градусов тепла ожидается в Беларуси 28 октября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны пройдут дожди, днем местами прогнозируются небольшие дожди. Ветер ожидается западный, северо-западный 4-9 м/с, ночью порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 3-9 градусов, по западу до плюс 11. Днем будет 10-16 градусов тепла.

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