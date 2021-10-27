закрыть
27 октября 2021, среда, 18:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

До +16°С ожидается в Беларуси в четверг

  • 27.10.2021, 18:11
До +16°С ожидается в Беларуси в четверг

Будет облачно с прояснениями.

Дожди и до 16 градусов тепла ожидается в Беларуси 28 октября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны пройдут дожди, днем местами прогнозируются небольшие дожди. Ветер ожидается западный, северо-западный 4-9 м/с, ночью порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 3-9 градусов, по западу до плюс 11. Днем будет 10-16 градусов тепла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Экс-главный санитарный врач Минска: Есть быстрый способ остановить эпидемию COVID-19
Экс-главный санитарный врач Минска: Есть быстрый способ остановить эпидемию COVID-19 Иван Войтович
Жена, мать и бабушка Анна Коновалова обратилась к белорусам
Жена, мать и бабушка Анна Коновалова обратилась к белорусам Анна Коновалова
Игра в таракана
Игра в таракана Артем Черников
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс Ирина Халип