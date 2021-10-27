В Беларуси продолжают падать реальные зарплаты бюджетников 2 27.10.2021, 18:13

Инфляция, тем временем, разогналась до 10,2% годовых.

У работников бюджетных организаций продолжают падать реальные зарплаты, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию. В сентябре они снизились на 0,7% к августу, следует из данных Белстата. Напомним, в прошлом месяце годовая инфляция разогналась до 10,2%.

Реальная зарплата в бюджетных организациях в сентябре уменьшилась на 0,4% по сравнению с августом. Это связано с ростом инфляции, которая в сентябре разогналась до 10,2% годовых.

В образовании реальная зарплата в сентябре упала на 0,7% к августу, а в здравоохранении она выросла на 0,3%.

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