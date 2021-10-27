закрыть
27 октября 2021, среда, 18:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси продолжают падать реальные зарплаты бюджетников

2
  • 27.10.2021, 18:13
В Беларуси продолжают падать реальные зарплаты бюджетников

Инфляция, тем временем, разогналась до 10,2% годовых.

У работников бюджетных организаций продолжают падать реальные зарплаты, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию. В сентябре они снизились на 0,7% к августу, следует из данных Белстата. Напомним, в прошлом месяце годовая инфляция разогналась до 10,2%.

Реальная зарплата в бюджетных организациях в сентябре уменьшилась на 0,4% по сравнению с августом. Это связано с ростом инфляции, которая в сентябре разогналась до 10,2% годовых.

В образовании реальная зарплата в сентябре упала на 0,7% к августу, а в здравоохранении она выросла на 0,3%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Экс-главный санитарный врач Минска: Есть быстрый способ остановить эпидемию COVID-19
Экс-главный санитарный врач Минска: Есть быстрый способ остановить эпидемию COVID-19 Иван Войтович
Жена, мать и бабушка Анна Коновалова обратилась к белорусам
Жена, мать и бабушка Анна Коновалова обратилась к белорусам Анна Коновалова
Игра в таракана
Игра в таракана Артем Черников
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс Ирина Халип