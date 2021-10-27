Сивицкий: Мы приближаемся к новому кризису в отношениях Минска и Москвы 27.10.2021, 18:29

Арсений Сивицкий

Последние события в белорусско-российских отношениях оставляют много вопросов.

«Филин» поговорил с политическим аналитиком Арсением Сивицким о том, куда движутся Москва и Минск. И удастся ли сторонам прийти к единому мнению перед подписанием союзных программ.

Главный вопрос, которым сейчас задаются эксперты – был ли спланирован выпад в отношении Путина на белорусском ТВ, а также слив социологических данных ВЦИОМ, или это была случайность.

– Мне кажется, что это не случайность, – говорит Арсений Сивицкий. – По сути, мы приближаемся к новому кризису в отношениях Минска и Москвы. И этот кризис обусловлен тем, что Минск так и не смог решить задачу обмена своей геополитической лояльности на финансовую и политическую поддержку со стороны Кремля.

А с другой стороны — Минск не убедил Кремль отказаться от планов по вмешательству во внутренние дела через навязывание параметров транзита власти.

Москва не отказывается от первоначальных планов использовать белорусский кризис для управляемой смены режима.

Противоречии данных позиций не были сняты в результате предыдущих переговоров Лукашенко и Путина. Сейчас эти противоречия выходят из-под контроля. В итоге Минск идет на эскалацию, чтобы привлечь внимание со стороны Москвы, и добиться новой встречи.

Кремль отвечает сливом данных соцопросов и интервью Тихановской «Эху Москвы», которое является неформальным каналом влияния Кремля. Все это является предвестником нового кризиса.

– Но может ли белорусская сторона, в условиях заморозки отношений с Западом, позволить себе конфронтацию и с Россией?

– Белорусская власть ввязалась в рискованную игру. Надо учитывать, что Кремль с самого начала планировал вмешательство во внутренние дела Беларуси. Сначала под предлогом президентских выборов, а потом — политического кризиса.

Теперешнее поведение отражает психологию белорусских властей, которые находятся в такой осажденной крепости. Они эскалируют отношения как с Россией и Западом, но у них нет ресурсов эту эскалацию контролировать.

Я не исключаю, что вот эта сегодняшняя напряженность может быть частью игры, которая направлена на возвращение к многовекторному балансированию. И чтобы послать сигнал Западу, надо оголить противоречия с Россией. Минск неоднократно применял данный прием. Но в нынешних геополитических условиях он может не сработать.

Западные столицы вместо диалога с Александром Лукашенко могут пойти устанавливать контакты с Москвой для совместного решения белорусского политического кризиса.

В целом, было ожидаемо, что к концу 2021 года противоречия между Минской и Москвой дойдут до такого кризиса. Для этого есть множество предпосылок. Главное — Александр Лукашенко так и не выполнил «сочинские договоренности» сентября 2020 года.

Плюс ко всему усиливающее санкционное давление превращает белорусский режим в токсичный актив для России. Есть риск, что со следующего года западные санкции против Беларуси будут распространены и на Россию.

У Москвы ограниченный лимит времени по принуждению Лукашенко к политическим трансформациям. Тот формат, который выбрали белорусские власти, с сохранением сильной президентской республики, скорее всего станет прологом к новому системному кризису.

Дело в том, что такой референдум не решает проблемы легитимации белорусского режима как внутри страны, так и на международной арене, в том числе и для Кремля.

Дело в том, что Москва заинтересована, чтобы Беларусь стала парламентской или парламентской-президентской республикой. То есть должна быть демократизация системы, а не консервация, как предлагается властями сейчас.

– Еще одна важная тема – это будущее заседание Госсовета Союзного государства Беларуси и России, где должно произойти подписание 28 союзных карт. Есть ли шансы, что ничего подписано так и не будет?

– Я не удивлюсь, если программы не подпишут, – продолжает Арсений Сивицкий. – И связано это с тем, что Минск не смог конвертировать свою подпись под документами в финансовую поддержку Кремля.

Подписание не дает никаких привилегий Беларуси с точки зрения сохранения преференциальных систем поставок российских энергоносителей, не дает безбарьерного доступа на российский рынок. Более того, даже выполнение союзных программ не гарантирует этого в будущем.

Россия также не очень заинтересована в подписании этих карт. В приоритетах России интеграция в рамках Евразийского экономического союза, все основные активности по единому рынку энергоносителей происходят именно в том направлении.

Представьте, концепция единого рынка газа в рамках Евразийского экономического союза будет разработана раньше, чем в рамках союзных программ. Данные программы теряют смысл для обеих сторон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».