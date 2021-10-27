Прораб Максим Исаев: Останемся дома на несколько недель – и мы будем свободными 2 27.10.2021, 18:52

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Нам нужно просто остаться всем вместе дома.

Прораб Максим Исаев обратился к белорусским рабочим.

– Каждый человек может сам построить свое счастье. Также, как построить собственный дом, семью, будущее. Все вместе мы — строители нового государства, Новой Беларуси, в которой будем жить мы, наши дети, внуки. Захотят ли они здесь остаться — неважно. Важно, что они в любой момент смогут вернуться в отчий дом, где их примут, полюбят и обогреют. Но это невозможно в текущей Беларуси.

Сегодня множество белорусов, детей своей страны, не могут вернуться домой. Сегодня наша страна — это разрушенное гнездо, в котором нет места свободе слова и мысли. И именно нам это исправлять.

Прежде чем начать строить новое государство, нам необходимо разрушить стены, в которых заточены лучшие умы и сильнейшие из нас. Нам не нужно брать в руки оружие, мы не солдаты. Мы – воины по духу и мысли. Нам нужно просто остаться всем вместе дома.

Закрыв двери на засов изнутри, мы останемся в безопасности. Мы сможем остановить предприятия, остановить распространение коронавируса.

Это будет наш блицкриг, это будет наш ультиматум. Одна-две недели и мы будем свободными. Выйдут из тюрем наши друзья, те кто уехал, смогут вернуться.

И наступит время великих перемен для каждого из нас. Время великой стройки нового государства, нового дома для всей страны.

Жыве Беларусь!

Стачке быть!

Напомним, лидер белорусских рабочих Сергей Дылевский призвал рабочих начать забастовку с 1 ноября.

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