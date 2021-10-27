Популярный спортивный сайт «Трибуна» обратился к болельщикам и спортивным руководителям 27.10.2021, 19:01

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Помимо коронавируса нас умышленно заражают еще одной хворью.

Как нацисты могли загонять евреев в концентрационные лагеря? А как могли вести их в газовые камеры, в том числе женщин, детей? Когда смотришь на фото нацистов вне их так называемой «работы», ты просто не можешь этого понять. Особенно если фотографии семейные.

Как они могли? Ну конечно: они просто исполняли приказ.

А вы можете себе представить, чтобы нацистские мундиры, где-то с помощью принуждения, где-то через манипуляции, натягивали даже не на военных, не на убежденных сторонников нацизма, а на обычных людей, и заставляли их гнать в душегубки собственных жен, сыновей, дочерей, родителей? Что бы сказали о таком?

Этот вопрос мы, беларусы, сегодня должны с максимальной серьезностью обсудить между собой. Нужно решить, как нам, обществу, жить и действовать дальше в условиях пандемии и тотальной халатности властей.

Официально коронавирус в Беларуси разгромлен, причем уже не один раз. Но так ли это на самом деле? Мы видим цифры от так называемого министерства здравоохранения по заболеваемости и смертности от COVID-19, и они не вызывают доверия даже у родственников тех, кто в министерстве работает. Мы видим, что эти цифры никак не похожи на те, что имеют страны, сопоставимые с Беларусью по количеству населения. Мы видим, в какой тайне держатся статистические данные по умершим, но знаем из сливов (официально они не опровергнуты), что за один только год с жизнью распрощалось на 32 тысячи белорусов больше, чем за год предыдущий. И этот показатель нельзя объяснить статистической аномалией.

Сейчас к нам пришла четвертая волна смертоносного заболевания. Медики, хоть они и запуганы и зарепрессированы, подают недвусмысленные сигналы. Больницы переполнены, и это притом, что под больных коронавирусом активно создаются дополнительные места. На аппараты искусственной вентиляции легких чуть ли не очереди. Даже пропагандисты констатируют невероятно высокую потребность в кислороде, который так необходим пациентам с ковидом. Спасительный газ в медучреждения поставляют военные, а также срочно передают такие предприятия, как «Нафтан» и «Полимир».

Можно даже не смотреть по сторонам, не читать новости, а просто обратиться к личному опыту. Много ли среди нас тех, кто еще не болел коронавирусом? Или тех, у кого зараза не зацепила никого из родственников? Вспомните свои ощущения во время болезни. Вспомните, в каком состоянии вы наблюдали близких или знакомых, и теперь дайте себе честный ответ – фейк это или нет.

Слуги режима также не отрицают того факта, что четвертая волна уже здесь, с нами. Но их действия и решения тотально не соответствуют ситуации. Не соответствуют мерам, к которым прибегают в странах, где не «фуфлят» статистику и не делают вид, что проблема исключительно в головах граждан (а ряды свежих могил на кладбищах – это так, сезонное явление).

Чиновники по приказу Лукашенко – не будем вникать в то, что им движет – создают для белорусов коронавирусные душегубки. Масочный режим отменен. Социальное дистанцирование больше не является обязательным, да и являлось таковым всего пару дней. Отношение к вакцинированию также формируется очень странное: хотите – вакцинируйтесь, а нет – так онкологию подлечите. При этом чиновникам мало, что непосредственно их решения создают предпосылки для уничтожения белорусов. Они хотят, чтобы белорусы своими же руками уничтожали белорусов, в том числе своих детей и родителей.

Хотите примерить нацистский мундир?

Мы видим, как водители по распоряжению начальства сдирают в автобусах наклейки, которые напоминают про ношение масок. Тем же были вынуждены заниматься сотрудники минского метрополитена. В кинотеатрах также снимают любые ограничения. По приказу чиновников это делают обычные люди. Их родственники, в том числе родители в возрасте, также пользуются общественным транспортом. А могут пойти и в кино (хотя сегодня лучше вообще никуда не ходить и даже работать удаленно).

Стала ли наша жизнь в свете последних решений более безопасной? У кого такое ощущение?

Подлость ситуации заключается в том, что в довесок к коронавирусу наше общество умышленно заражают еще одной страшной болезнью – вирусом безответственности. Нас подбивают несерьезно относиться к явлению, по причине которого в стране уже появилось на 30 с лишним тысяч могил больше, чем должно было появиться по статистике, причем процесс, вероятнее всего, только набирает обороты.

Поэтому у нас есть только два варианта. Или махнуть на все рукой и согласиться с тем, что у белорусов свой особенный путь – путь к неконтролируемой смертности. Или все-таки мы будем себя спасать. Общество будет себя спасать. Каждый из нас будет спасать себя, родных, друзей, знакомых и незнакомых.

Больше надеяться нам не на кого.

Именно по этой причине редакция «Трибуны» обращается ко всем любителям спорта. Пожалуйста, воздержитесь от посещения арен. Мы знаем, что многие из вас и так после выборов перестали ходить на матчи. Настало время сделать паузу и тем, у кого политика не отбила интереса к спортивным зрелищам. Позаботьтесь о себе и о тех людях, которые вам дороги. Позаботьтесь о врачах и медсестрах, которые сутками работают в красных зонах. Сделайте все возможное, чтобы не встретиться с ними в ближайшее время, потому что эта встреча почти наверняка будет очень неприятной и вообще может плохо закончиться, даже если вы молодой и здоровый (да, болезнь в четвертую волну заметно помолодела, особенно в том, что касается тяжелых случаев).

Носите медицинские маски. Маски снижают вероятность того, что вы передадите болезнь другому. Да, коронавирусом можно болеть и даже об этом не подозревать. Если у человека рядом с вами есть маска на лице, это значит, что и у него меньше шансов вас заразить. Если вы оба в масках – это наиболее благоприятная ситуация для сохранения здоровья.

Делайте прививки. Делайте, несмотря на то, что вакцина в Беларуси только или российская, или китайская. Медицинское сообщество уже признало эти вакцины эффективными. Прививка не гарантирует того, что коронавирус обойдет вас стороной. Прививка повышает ваши шансы не заболеть либо перенести заболевание в более легкой форме.

Не верьте чуши, которая звучит с государственных каналов, – про козочек, трактор, лед и антионкологический эффект ковида. Это смешно, но ситуация серьезная, и относиться к ней нужно соответственно.

Мы обращаемся к руководителям спортивных клубов и организаций, которым предстоит в ближайшее время проводить массовые мероприятия для болельщиков. Как правило, вы не последние люди в ваших городах. Многие из вас были чиновниками или работали на руководящих должностях, и у вас осталось достаточно контактов, через которые вы можете не только выбить финансирование, но и получить самую точную информацию по вашим регионам.

Позвоните знакомым докторам. Возможно, они найдут пару минут, чтобы ответить на ваши вопросы. Пускай врачи скажут, что в вашем городе с заболеваемостью, какова сейчас ситуация в больницах. Опираясь на эту информацию, честно ответьте для себя на вопрос, стоит ли приглашать людей на матчи. Примите решение исключительно в интересах земляков, соседей, а не чтобы угодить очередной идеологической придури.

Если ситуация у медиков напряженная, вам даже не нужно ничего делать. Не продвигайте матчи в социальных сетях. Не печатайте афиши, а если уже напечатали, то просто их не развешивайте. Объясните людям ситуацию неформально, через SMM-специалистов, специалистов по работе с болельщиками. Сейчас не так много людей ходит на арены. Многих вы знаете лично и можете предупредить.

Ну а если кому-то не сидится дома, на большинстве матчей хватает мест, чтобы рассадить людей на безопасном расстоянии друг от друга. Маски, антисептик, дистанцирование – это те инструменты взаимного спасения, к которым вы, руководители, можете прибегнуть без последствий для себя. Поверьте, вам никогда не будет стыдно даже в том случае, если ваши опасения окажутся чрезмерными.

Не надо примерять на себя нацистский мундир.

Tribuna.com

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