ЕФСР: Госдолг Беларуси резко вырастет 1 27.10.2021, 19:08

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Режим столкнется с серьезными рисками платежеспособности и ликвидности.

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) не исключает резкого роста госдолга Беларуси в 2022 году — до 61% ВВП с 46% ВВП, сообщает "Интерфакс-Запад". Это произойдет в случае реализации шоков для госпредприятий, когда государству придется исполнять гарантии по займам.

ЕФСР отмечает, что для Беларуси "в краткосрочной перспективе шок, связанный с реализацией условных обязательств, приведет к резкому росту финансовых потребностей". В связи с этим стране потребуются новые значительные заемные ресурсы. Но поскольку международная поддержка ограничена, а доступ к рынкам капитала почти закрыт, Беларусь может столкнуться с серьезными рисками платежеспособности и ликвидности.

Государственный долг Беларуси на 1 сентября превысил в эквиваленте 57 миллиардов рублей, или примерно 24 миллиарда долларов в эквиваленте. За восемь месяцев он сократился на 0,6 миллиарда рублей, или на 1,1%.

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