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Россия вернула в Беларусь 159 тонн зараженных томатов и перцев

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  • 27.10.2021, 19:14
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Россия вернула в Беларусь 159 тонн зараженных томатов и перцев

В овощах нашли вирус мозаики пепино.

С 21 по 25 октября сотрудники Россельхознадзора выявили карантинные объекты в 11 партиях томатов и перцев, которые ввезли в Смоленскую область из Беларуси.

Помидоры и перцы были произведены в Брестской, Гомельской и Минской областях и следовали в Краснодарский край, Москву и Петербург. Груз следовал с фитосанитарными сертификатами. При исследовании в овощах нашли вирус мозаики пепино, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям

Более 159 тонн томатов и перцев были возвращены поставщикам.

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