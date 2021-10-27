Россия вернула в Беларусь 159 тонн зараженных томатов и перцев

Россия вернула в Беларусь 159 тонн зараженных томатов и перцев12
- 27.10.2021, 19:14
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В овощах нашли вирус мозаики пепино.
С 21 по 25 октября сотрудники Россельхознадзора выявили карантинные объекты в 11 партиях томатов и перцев, которые ввезли в Смоленскую область из Беларуси.
Помидоры и перцы были произведены в Брестской, Гомельской и Минской областях и следовали в Краснодарский край, Москву и Петербург. Груз следовал с фитосанитарными сертификатами. При исследовании в овощах нашли вирус мозаики пепино, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям
Более 159 тонн томатов и перцев были возвращены поставщикам.