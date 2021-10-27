Газета Вороновского района вышла с целой страницей соболезнований умершим 3 27.10.2021, 20:11

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Обычно таких объявлений было 3-5 в одном выпуске.

Читатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» прислал две фотографии газеты Вороновского района Гродненской области, с помощью которых можно отследить ужасающий тренд по ситуации с коронавирусом.

Газета выходит 2 раза в неделю, в ней всегда была «постоянная рубрика», где люди выражали соболезнования близким погибших/умерших. Обычно таких объявлений было 3-5 в одном выпуске. Теперь соболезнований в разы больше, в газете только за 27 октября выделена целая страница, на которой соболезнования семьям сразу 26 (!) умерших.

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