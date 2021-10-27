Франция обвинила семью Лукашенко в организованной торговле людьми 4 27.10.2021, 20:25

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МИД Франции призвал действовать решительно в ситуации на польско-белорусской границе.

Франция обвинила семью правителя Беларуси Александра Лукашенко в организованной торговле людьми. Родственники Лукашенко целенаправленно организовывают поездки мигрантов, прибывающих в Беларусь, к ее границам со странами Европейского Союза, заявил в среду, 27 октября, государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон. По его словам, цель белорусской стороны - ослабить и разобщить ЕС, передает DW.

Лукашенко хочет заманить Евросоюз в ловушку, утверждая, что Европа нарушает собственные принципы, считает Бон. Представитель МИД Франции призвал действовать "решительно и гуманно" в ситуации на польско-белорусской границе.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС

В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву, а затем в Польшу. В результате конфликта на границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов.

Брюссель обвинил Минск в намеренном провоцировании миграционного кризиса в ответ на санкции, которые Европа ввела в отношении режима Лукашенко.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что Евросоюз готов противостоять "гибридной атаке", для которой белорусские власти задействуют мигрантов. ЕС готовит пятый пакет санкций в отношении режима Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против Евросоюза.

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