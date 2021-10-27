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В Беларуси задержан предполагаемый убийца семьи российского банкира

  • 27.10.2021, 21:10
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В Беларуси задержан предполагаемый убийца семьи российского банкира

Предполагаемый убийца был задержан в Витебской области.

Предполагаемый убийца семьи банкира Михаила Яхонтова арестован на территории Беларуси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что подозреваемому удалось покинуть Москву. Однако полицейские смогли отследить маршрут передвижения его автомобиля. Подозреваемый успел выехать с территории РФ, но был задержан в Беларуси.

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