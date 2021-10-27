Правительство Литвы утвердило план подготовки к потенциальной аварии на БелАЭС 27.10.2021, 21:14

БелАЭС расположена всего в 50 км от Вильнюса.

Правительство Литвы на заседании 27 октября утвердило план подготовки к потенциальной ядерной аварии на Белорусской АЭС, сообщает пресс-служба литовского Министерства внутренних дел, которое среди прочего отвечает за защиту от чрезвычайных ситуаций.

В МВД отметили, что на реализацию этого плана в 2022 году из бюджета будет выделено 17,75 млн евро. Всего на его выполнение в течение ближайших пяти лет потребуется 91,5 млн евро.

«Угроза островецкой АЭС постоянна, поэтому необходимо обеспечить готовность государства, муниципалитета и общества к возможной ядерной или радиологической аварии. Эти средства — вложение в государственную безопасность», — заявил на заседании правительства замминистра внутренних дел Литвы Виталий Дмитриев.

Среди прочего план предусматривает приобретение мобильной системы измерения радиоактивности, поставку респираторов и иных средств индивидуальной защиты, оснащение государственных учреждений аварийными оперативными центрами в 100-километровой зоне от станции.

«В случае аварии на АЭС население будут оповещать короткими сообщениями через мобильные телефоны, сиренами, точная информация и советы, что делать во время аварии, будут передаваться по радио и телевидению. В государственных и муниципальных учреждениях будут планы защиты и, при необходимости, экстренной эвакуации населения», — заявили в министерстве.

Отмечается, что особое внимание следует обратить на подготовку к потенциальной аварии в Вильнюсском и Швенчёнском районах, территории которых находятся в 30-километровой зоне от БелАЭС.

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