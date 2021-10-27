В Сеть слили победителя «Золотого мяча»? 27.10.2021, 21:40

Церемония награждения состоится в Париже 29 ноября.

В интернете опубликовали фото листа, на котором, как предполагается, изображены итоги голосования за "Золотой мяч-2021", передает pressball.by.

Согласно списку, обладателем награды в 2021 году станет форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски, получивший 627 голосов.

Второе место в голосовании занял нападающий "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси, третье — форвард "Реала" и сборной Франции Карим Бензема.

Церемония награждения «Золотого мяча» 2021 года состоится в Париже 29 ноября. В 2020 году награда не вручалась из-за пандемии коронавируса.

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