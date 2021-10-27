Россия вернула в Беларусь 64 тонны минеральной добавки

Россия вернула в Беларусь 64 тонны минеральной добавки3
- 27.10.2021, 21:50
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Россельхознадзор ежедневно выявляет нарушения в грузах из Беларуси.
64 тонны белково-минерально-витаминной добавки белорусского производства следовали в грузовом поезде из Беларуси в Россию. При проверке груза на станции в Пскове специалисты Россельхознадзора установили, что информация о составе добавки, указанная в реестре кормовых добавок Беларуси, не соответствует данным на маркировочных этикетках: в ее состав была включена мясокостная мука без указания вида животных, от которых она получена.
Так как сейчас действуют ограничения на поставки мясокостной муки от крупного рогатого скота из Беларуси в Россию, 64 тонны добавки были возвращены отправителю, сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора.