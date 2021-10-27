Солигорский «Шахтер» стал чемпионом Беларуси по футболу 27.10.2021, 22:15

Это второе подряд чемпионство солигорчан.

Солигорский «Шахтер» второй раз подряд стал чемпионом Беларуси по футболу.

Солигорский клуб оформил чемпионство благодаря гостевой победе над «Гомелем» — 3:2.

Решающий мяч игроки «Шахтера» забили на второй добавленной минуте после углового — Егор Филипенко ударил, и от Павла Чикиды мяч залетел в ворота. Также у солигорчан отличились все тот же Филипенко и Максим Скавыш.

Таким образом, у команды Алексея Баги стало 68 очков. У ближайшего преследователя — борисовского БАТЭ — на 10 очков меньше. При этом до конца чемпионата «Шахтеру» осталось провести четыре матча, а БАТЭ только три.

Отметим, что еще до матча в Гомеле «Шахтер» попросил федерацию организовать церемонию награждения на следующей домашней игре клуба.

Солигорский клуб стал первым в истории клубом, который выиграл высшую лигу, дважды сменив главного тренера за чемпионский сезон.

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