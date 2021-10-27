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Солигорский «Шахтер» стал чемпионом Беларуси по футболу

  • 27.10.2021, 22:15
Солигорский «Шахтер» стал чемпионом Беларуси по футболу

Это второе подряд чемпионство солигорчан.

Солигорский «Шахтер» второй раз подряд стал чемпионом Беларуси по футболу.

Солигорский клуб оформил чемпионство благодаря гостевой победе над «Гомелем» — 3:2.

Решающий мяч игроки «Шахтера» забили на второй добавленной минуте после углового — Егор Филипенко ударил, и от Павла Чикиды мяч залетел в ворота. Также у солигорчан отличились все тот же Филипенко и Максим Скавыш.

Таким образом, у команды Алексея Баги стало 68 очков. У ближайшего преследователя — борисовского БАТЭ — на 10 очков меньше. При этом до конца чемпионата «Шахтеру» осталось провести четыре матча, а БАТЭ только три.

Отметим, что еще до матча в Гомеле «Шахтер» попросил федерацию организовать церемонию награждения на следующей домашней игре клуба.

Солигорский клуб стал первым в истории клубом, который выиграл высшую лигу, дважды сменив главного тренера за чемпионский сезон.

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