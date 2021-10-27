Кардиолог рассказал, как часто белорусам надо принимать витамин D 27.10.2021, 22:20

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Витамин D необходим для поддержания работы всего организма.

Жителям Беларуси не хватает витамина D. Такое мнение на пресс-конференции 27 октября выразил заведующий кафедрой кардиологии и ревматологии Белорусской медицинской академии последипломного образования, профессор, доктор медицинских наук Андрей Пристром, передает агентство «Минск-Новости».

— Витамин D необходим для поддержания работы всего организма, в том числе сердечно-сосудистой системы, — отметил А. Пристром. — Поэтому, учитывая наши климатические условия, принимать профилактические дозы этого витамина нужно восемь месяцев в году, за исключением летних месяцев и мая.

Кардиолог уточнил, что ежедневная суточная потребность организма в витамине D — около 2 000 международных единиц (МЕ), обычно это одна капсула препарата, если он продается в отдельной упаковке. Тем, кто точно хочет узнать, хватает ли его организму этого витамина, профессор посоветовал пройти соответствующее исследование в лаборатории.

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