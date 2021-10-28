Пистолет, из которого Алек Болдуин застрелил Галину Хатчинс, не был должным образом проверен 15 28.10.2021, 7:46

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Власти округа Санта-Фе рассказали о подробностях расследования трагедии на съемочной площадке фильма «Ржавчина».

Револьвер «Кольт» 45-го калибра, использовавшийся на съемках фильма «Ржавчина», не был тщательно проверен перед тем, как оружие передали актеру Алеку Болдуину, случайно застрелившему оператора и ранившего режиссера. В барабане был боевой патрон, оставшийся в барабане пистолета по недосмотру реквизиторов, сообщает «Голос Америки».

О новых подробностях в этом деле в среду на пресс-конференции рассказали шериф округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико) Адан Мендоса и окружной прокурор Мэри Кармак-Альтвис. Дополнительные детали расследования также приводятся в письменных показаниях свидетелей, предоставленных департаментом шерифа Санта-Фе.

Выступая перед журналистами, Мендоса сказал, что перед стрельбой на съемочной площадке царило «расслабленное» отношение в плане безопасности при использовании огнестрельного оружия, что привело к гибели оператора Галины Хатчинс в прошлый четверг.

Ханна Гутьеррес, отвечавшая за оружейный реквизит на съемочной площадке, сказала следователям, что она проверила «Кольт» перед тем, как выдать его Болдуину, и заверила, что не обнаружила в барабане боевых патронов. Об этом говорится в письменных показаниях Гутьеррес.

Дэйв Холлс, помощник режиссера, передал пистолет Болдуину, сказав актеру, что оружие является безопасным.

«Он посоветовал проверить (барабан пистолета) полностью, но не стал этого делать», - сказал Холлс во время допроса в полиции.

Как сообщила в понедельник продюсерская компания Rocket Soul, в 2019 году Холлса уволили со съемок другого фильма из-за несчастного случая с использованием оружия. Помощник режиссера пока никак не комментировал этот инцидент.

Мендоса и Кармак-Альтвис заявили, что, хотя никаких уголовных обвинений пока никому предъявлено не было, они не исключают такую возможность.

«Возможны все варианты... На данный момент ничто не исключено», - сказала Кармак-Альтвис о возможных обвинениях.

Эксперты по правовым вопросам предполагают, что против Болдуина может быть возбуждено уголовное дело, однако это маловероятно.

Гутьеррес, которая официально значилась в составе съемочной группы как оружейный техник, в показаниях под присягой заявила, что во время обеденного перерыва между съемками на площадку не проносили боевые патроны. По ее словам, во время перерыва огнестрельное оружие находилось в сейфе, и заверила, что на съемочной площадке никогда не хранились боевые патроны.

«Только несколько человек» имели доступ к сейфу и знали комбинацию, позволяющую его открыть, рассказала Гутьеррес на допросе.

По словам Мендосы, власти изъяли со съемочной площадки три единицы огнестрельного оружия, 500 патронов - некоторые предположительно являются боевыми - и несколько предметов одежды. Баллистические исследования были направлены в криминалистическую лабораторию ФБР для дальнейшего анализа, добавил Мендоса.

По словам Мендосы, полиция располагает пистолетом, использованным при стрельбе. Режиссер картины Джоэль Соуза, который был также ранен в результате выстрела, выписан из больницы. В его плечо попала пуля, убившая Галину Хатчинс.

Мендоса сказал, что Болдуин использовал при стрельбе револьвер итальянского производства Pietta Long Colt.

Согласно судебным документам, Болдуин направил пистолет на камеру во время репетиции и затем выстрелил. По словам Мендосы, видеозаписи инцидента нет.

Продюсеры фильма наняли юридическую фирму Jenner & Block для расследования обстоятельств съемочного процесса. По их словам, юристы «будут иметь полное право решать, кого они будут опрашивать и какие выводы они сделают».

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