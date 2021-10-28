Белорусы будут платить налог с каждой квартиры: новые подробности 21 28.10.2021, 7:54

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Власти дали странное объяснение новому налогу.

С 2022 года налогом на недвижимость может облагаться даже единственная квартира в собственности. Это предусмотрено планируемыми изменениями в Налоговый кодекс, которые могут коснуться многих белорусов. Первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко рассказал, почему владельцам квартир могут отменить налоговую льготу на недвижимость, пишет onliner.by.

Как выяснилось, льготу отменяют для справедливости:

— Это связано с необходимостью установить равные условия налогообложения имущества физических лиц. Сейчас у нас физлица — владельцы индивидуального жилья являются плательщиками налога на недвижимость, а владельцы квартир в многоквартирных жилых домах его не платят. Эта налоговая льгота пришла еще с тех времен, когда был государственный жилой фонд. Сейчас он уже в частной собственности, в основном приватизирован, но, тем не менее, требует бюджетных затрат по обслуживанию. В частности, за счет средств местных бюджетов меняются лифты в жилом секторе, принимаются меры по благоустройству придомовых территорий. Поэтому в целях выравнивания налоговой нагрузки между гражданами и повышения ресурсной базы местных бюджетов предлагается эту льготу отменить, — сказал Дмитрий Кийко.

Для кого сохраняется льгота

Льгота сохраняется для лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста (или имеющих право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста), признанных недееспособными, проходящих альтернативную службу, а также инвалидов I и II группы, несовершеннолетних детей, членов многодетных семей, военнослужащих срочной военной службы, участников Великой Отечественной войны и иных лиц, имеющих право на льготное налогообложение в соответствии с законом «О ветеранах». Этот список, со слов замминистра, может быть расширен.

Сколько будем платить?

Сумма налога на недвижимость в отношении жилых помещений определяется исходя из расчетной стоимости 1 кв. м типового капитального строения (здания, сооружения) на 1 января, общей площади жилого помещения и ставки налога в размере 0,1%.

— Если взять Минск, то по стандартной двухкомнатной квартире цена вопроса в год составляет порядка 48 рублей, в районных центрах — 27 рублей. Но все будет происходить поэтапно, чтобы реализовать комплекс мер по совершенствованию администрирования взимания этого платежа. В следующем году, если эта мера будет принята, нужно будет внести авансовый платеж в размере 50%, а уже в 2023 году доплатить оставшуюся сумму, — пояснил Дмитрий Кийко.

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