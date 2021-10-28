Финиш близок: эксперт поставил «диагноз» белорусской экономике 3 28.10.2021, 8:23

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Власти, как загипнотизированные, совершают бессмысленные действия на пороге обвала.

О том, как складывается ситуация в экономике, какие факторы влияют и будут влиять на нее в ближайшие месяцы, газете «Белорусы и рынок» рассказал старший научный сотрудник BEROC (Киев) Лев Львовский.

— Судя по различным статистическим показателям, можно сделать вывод, что сейчас белорусская экономика находится на заключительной стадии краткосрочного периода «внешнеторгового чуда» и готовится, вместе с правительством и Нацбанком, к тяжелому году.

Один из ярких показателей, говорящий об этом, — торможение и откат роста ВВП. Если по итогам пяти месяцев рост составил 3,1 %, полугодия и семи месяцев — 3,3 %, то за восемь месяцев — 3 %. Второй показатель — падение средней зарплаты даже в номинальном выражении: 1471,7 в июле и 1463,2 в августе. А если учитывать то, что реальные доходы и до этого падали (деньги белорусов съедает инфляция), то можно с уверенностью сказать, что тренд как минимум на увеличение зарплат закончился.

«Внешнеторговое чудо» финиширует в том числе и потому, что предсказуемо падают цены на сырьевые товары — основу нашего экспорта, и уменьшается спрос на них. При этом все прекрасно понимают, что экспортные успехи и рост ВВП никак существенно не влияют на перспективы экономики в 2021–2022 годах.

Судя по всему, приказал долго жить и другой тренд: у Нацбанка больше не получается сдерживать рост цен. Да, 10,2 % годовой инфляции в сентябре после 9,8 % в августе — далеко не исторический рекорд, и до галопирующей инфляции в десятки и даже сотню процентов (как в 2000-м и 2011-м) далеко, но это антирекорд за многие годы. И, что важно, она растет, несмотря на все старания регулятора.

То, что годовой прогноз в 5 % не будет выполнен, стало ясно давно, в итоге был поставлен рубеж в 9 %, но смогут ли правительство и Нацбанк скоординировать действия и выплыть к этому берегу, сказать трудно. Понятно, что тренд может развернуться, и инфляция пойти на убыль, но весомых поводов для этого нет: как «недружественные» белорусским властям агентства, так и «дружественные» вроде Евразийского банка прогнозируют, что годовая цифра, вероятнее всего, перешагнет рубеж в 10 %.

При этом Лукашенко постоянно говорит, что цены у нас «сдерживаются» и «контролируются», прежде всего на еду, и это самое важное. Но в итоге именно на продовольствие цены и растут прежде всего. Судя по всему, «ответственные» за «контроль» в правительстве не пытаются регулировать цены, и это хорошо, иначе не только росли бы цены, так еще и был бы дефицит продуктов.

«В рамках подготовки» к тяжелому 2022 году продолжают повышать не только прямые налоги, но и различные сборы, а также вводят новые, к примеру налог на недвижимость. Нельзя не удивиться аргументации министра финансов Юрия Селиверстова, заявившего, что налог на первую квартиру вводится, чтобы «заинтересовать людей не уезжать из сельской местности и жить в своем жилье».

Во-первых, вряд ли 50 или даже 100 рублей налога в год удержат человека, который решил перебраться из деревни в город, чтобы зарабатывать в полтора, а то и в два раза больше. Во-вторых, люди сами разберутся и решат, где им жить и куда переезжать — из города в деревню или обратно. В-третьих, смешно выглядят слова о некоей «справедливости», о которой вдруг вспомнили в 2021 году.

Повышение налогов, сборов, всевозможных поборов — это тенденция, заданная не вчера. Достаточно вспомнить январское «ковровое» повышение налогов и недавние «предложения» по ухудшению налогового положения для ИП и малого бизнеса. При всем при этом бюджет и следующего года планируется с дефицитом. Уже объявлен его размер — 3 млрд рублей. Насколько он будет близок к реальности, зависит от санкций, и здесь следует отметить, что санкционная активность не уменьшается: в ЕС, ООН, других организациях проводится масса совещаний, встреч и других мероприятий с соответствующей повесткой.

Каким будет новый пакет, неизвестно, но одно можно сказать точно: ослабления санкций ждать не стоит. И суммарное их воздействие будет возрастать. Уже предложено снизить налоги для нефтяников (а это потери для бюджета), что поможет «Нафтану» удержаться на плаву. Наверняка серьезно пострадают и другие предприятия, попавшие под санкции, — тот же БелАЗ.

Кроме того, для обхода санкций какую-то долю маржи придется отдавать россиянам, а это опять же потери не только для предприятий, но и для бюджета. А он и так дефицитен, значит, надо где-то заимствовать. И пока трудно сказать где: Китай давно денег не дает, и даже российский скромный кредит в 640 млн долларов «завис».

На этом фоне правительство продолжает заниматься тем же, чем и раньше, — живет надеждой, что новый раунд государственных инвестиций сложится удачно и начнется экономический рост. С одной стороны, идет большая активность вокруг Банка развития, для него находят деньги порой в неожиданных местах — как средства из «страхового депозитного фонда». С верой, что он эти средства удачно инвестирует. На чем основана эта вера — трудно сказать.

Вторая линия — попытки взять кредиты у России. При этом «мы не будем думать, как их станем отдавать, главное — взять сейчас. И тогда проблему можно отложить». Мало того, это непродуктивные кредиты. Одно дело, когда вы берете их для того, чтобы построить завод, другое — чтобы покрыть старый заем, и третье — чтобы купить вооружение у России на миллиард долларов. Оно точно никаких денег не принесет.

Удивляет и то, что власти ничего не делают для противостояния санкциям — не корректируют свое поведение, не пытаются вести переговоры, а наоборот, продолжают действия в ранее заданном направлении.

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