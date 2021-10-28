«Они там есть»: Россия признала своих военных на Донбассе 7 Телеграм-канал «Сито Сократа»

28.10.2021, 8:34

11,446

Неожиданные последствия успешной атаки турецкого беспилотника.

Важной темой в российском политическом дискурсе к которой в последние дни возрос интерес стала ситуация на Донбассе. Вооруженная агрессия Москвы в данном украинском регионе уже давно стала притчей во языцех, хотя колоссальные ресурсы из бюджета РФ утекали на обоснование тезиса о существовании сначала донбасского сепаратизма, потом вбухивались в проект «Новороссия», а сейчас в миф о «республиках». Вся эта пропагандистская мишура нужна была лишь скрыть прямую оккупацию частей Донецкой и Луганской областей регулярной армией РФ. Самым очевидным доказательством российского вторжения выступают беженцы и внутренне перемещенные лица, покинувшие Донбасс. Почему-то вместо защиты «русского мира», из региона в Украину переместились почти 1,5 млн. человек, а в Россию - еще около 1 млн. лиц. Уже более 7 лет продолжается разграбление некогда процветающей части Украины прокремлевскими мафиозно-террористическими группами, прикрывающимися псевдоправославной риторикой под крышей РПЦ. Даже нацистская оккупация края в 1941-1943 года не нанесла Донбассу такого урона, как замаскированная деятельность российских дельцов под крышей ГРУ. Только прямые потери достигают уже более 22 млрд.$, что сопоставимо с 10% годового бюджета РФ!

Упомынутые расклады указывают на катастрофическую деградацию подконтрольных Кремлю донбасских территорий, и ведут к глубокому неприятию местным населением деятельности террористов. Это только в головах каких-нибудь меднолобых «военкоров» Стешина или Пегова, сидящих на тяжелых веществах, на Донбассе существует «сепарский вопрос». Но их «заДНРская» риторика давно обанкротилась, и в их скудоумные завывания могут верить лишь Богом обиженные «прихожане», живущие в глубоком Замкадье, и никогда не бывавшие на Донбассе.

Вот и сейчас данные военные преступники под журналистским прикрытием провоцируют новую эскалацию, и тиражируют воззвания в духе «Путин введи войска», «защити своих граждан», «продемонстрируй силу». Паскуды вспомнили о «годах кровавых мучений Донбасса». Конечно же информационным диверсантам ГРУ плевать на жизни людей в оккупированном регионе, у них другие задачи. Нужно показать, что России совсем не было на востоке Украины, и вот она может только появится с защитной миссией, т.е. снова прокрутить темник про «ихтамнетов», пригрозив появлением ВС РФ.

Шевеления в рядах медиа-бойцов ГРУ начались после серии проколов топовых говорящих голов Кремля, которые сами того не желая раскрыли факты, что война на территории Украины не «сепаратизм» или «гражданский конфликт», а просто российская агрессия против соседнего суверенного государства с помощью оккупационных войск.

Сначала спикер МИД Захарова 19 октября разродилась большим комментарием в поддержку гражданина РФ Андрея Косяка, который с российским оружием и в российской военной форме, под прикрытием работы в СЦКК, которую россияне покинули еще в 2017 году, занимался подготовкой диверсии против украинской стороны. Незадачливый ГРУшник породил признания официальных российских лиц о российском военном присутствии на Донбассе.

Позже оказалось, что под удар украинского БПЛА, нанесенный по позициям «ДНР» попали граждане России, которые обстреливали из запрещенного вида тяжелой артиллерии украинские позиции. Проблема обстрела по инерции, можно сказать неосознанно, была с тревогой встречена российской официальной пропагандой, которая фактически уже не отрицает: Россия сторона конфликта на Донбассе. Эта данность особенно печалит «военкоров» ГРУ, которые лучше других знают, что в случае утраты россиянами позиций на Донбассе они вместе с оккупантами сядут на скамью подсудимых как военные преступники, а Россия будет обязана выплатить репарации за свою агрессию против Украины.

Телеграм-канал «Сито Сократа»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».