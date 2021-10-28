Больницы без кислорода и перегруженные отделения: ВВС рассказало правду о коронавирусе в Беларуси 11 28.10.2021, 8:48

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фото: ТАСС

Что, кроме статистики, скрывают власти?

В октябре среднесуточная заболеваемость Covid-19 в Беларуси - около 2 тыс. случаев - стала рекордной за все время с начала пандемии. По неофициальным данным, количество заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше. Несмотря на рекордную статистику минздрава и низкие показатели вакцинации, Лукашенко отменил обязательное ношение масок и призвал не заставлять людей делать прививку. Врачи, покинувшие страну после протестов, обвиняют власть во лжи и отрицании реальности.

Русская служба Би-би-си рассказывает, что сейчас происходит с Covid-19 в Беларуси, и как менялась позиция Александра Лукашенко по отношению к коронавирусу с начала пандемии.

Расхождение по цифрам

"Ситуация с Covid-19 в стране вызывает осторожный оптимизм. Особых претензий пока предъявить не могу, но расслабляться нельзя. Спасибо вам большое", - заявил Лукашенко во время посещения красной зоны Лидской центральной районной больницы 26 октября.

Лукашенко, окруженный врачами и чиновниками в медицинских комбинезонах и респираторах, сначала не с первой попытки правильно надел маску, а потом побрызгался антисептиком - как если бы это был одеколон. Затем он зашел к лежащей в палате пациентке и посоветовал не переживать. "Жить вы будете!" - заверил ее Лукашенко и рекомендовал пить побольше воды.

В последнее время правителя можно было увидеть в коронавирусных отделениях больниц по всей Беларуси ("Лукашенко интересовался, интересуется и будет интересоваться этим вопросом", - объясняет его пресс-секретарь), однако "здоровый оптимизм", о котором говорит Лукашенко, не всегда просматривается даже в официальной статистике от минздрава.

В октябре среднесуточная заболеваемость Covid-19 (около 2 тыс. случаев) стала рекордной за все время с начала пандемии. При этом каждые сутки в стране, по официальным данным, умирает 13-17 человек. В первую волну минздрав сообщал о тысяче случаев заражений день в среднем.

Всего с начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано более 590 тысяч случаев заболеваемости Covid-19. За это время скончались более 4500 человек "с выявленной коронавирусной инфекцией" (именно такой формулировки придерживается белорусский минздрав).

Для сравнения, в соседней Литве с населением в три раза меньше Беларуси от Covid-19 скончались более 5,5 тыс. человек, в Польше - почти 77 тыс.

В Беларуси полностью вакцинировано около 20% населения. В Латвии, которая объявила новый локдаун, обе прививки получили 51,8% жителей страны.

С самого начала пандемии белорусские оппозиционеры и независимые СМИ обвиняли властей в замалчивании реальных цифр по коронавирусу. Они говорили о заниженной вдвое статистике по заболеваемости в Минске. Они цитировали не названных по соображениям безопасности врачей, которые говорили, что смертность только в одной отдельно взятой больнице почти равна числу летальных исходов по всей стране.

Фонд медицинской солидарности Беларуси (основан для помощи сотрудникам системы здравоохранения, пострадавшим от репрессий после президентских выборов) утверждает, что статистика заболеваемости и смертности от коронавируса по стране может быть занижена в десятки раз. "Ежедневно только в каждой из перепрофилированных под Covid-19 больниц Минска умирают от 5 до 15 пациентов", - рассказали Би-би-си в этом фонде.

12 октября издание Zerkalo опубликовало материал с данными по коронавирусу в Минске, согласно которому 7 октября в столице было выявлено более трех тысяч случаев заболеваний Covid-19 (документ был отправлен сотрудником системы здравоохранения). Минздрав утверждает, что тогда по всей Беларуси были зарегистрированы 1 тыс. 995 пациента с Covid-19.

От сливочного масла до онкологии

Свою "особенную позицию" в отношении коронавируса Александр Лукашенко обозначил сразу после того, как пандемия перекинулась на европейский континент в феврале 2020 года: вскоре многие страны ЕС начали стремительно закрывать государственные границы.

"Одному трудно в мире идти, особенно против течения. Но я все-таки принял решение, что мы не должны закрываться. А как можно закрыться и не работать, если на селе крестьяне сеют? ", - заявил Лукашенко в апреле 2020 года, обозвав западные страны, объявившие локдаун, "побитыми псами".

Тогда же правитель начал раздавать советы относительно того, как "правильно" лечиться от коронавируса: ленивым - пойти продышаться, больным - поесть сливочного масла (содержащиеся в нем жиры по словам Лукашенко помогают легким бороться с вирусом), посидеть у костра или хотя бы проветрить комнату.

В марте 2020 года по соцсетям разошлись кадры видеосюжета одного из государственных СМИ, на которых Лукашенко в хоккейной форме с клюшкой в руках рассказывает журналистке свою версию относительно существования пандемии: "Вы видите коронавирус? Вот и я не вижу"!

В Беларуси провели парад победы 9 мая несмотря на то, что шествие отменили даже в России, а спустя четыре месяца Александр Лукашенко (который на тот момент "переболел коронавирусом на ногах", как говорил он сам) заявил, что 97% белорусов переносят Covid-19 бессимптомно.

Однако после президентских выборов в августе 2020 года Лукашенко неожиданно изменил свою позицию: на встрече с Владимиром Путиным он размышлял об угрозе коронавируса и даже поблагодарил президента России за то, что белорусам дадут вакцину "Спутник V". Сам Лукашенко заявил, что будет прививаться только белорусской вакциной, которую обещают начать производить в 2023 году.

В декабре 2020 года в Беларуси объявили о закрытии наземных границ - правда только на выезд. Тогда многие эксперты говорили, что это решение продиктовано не опасениями за здоровье людей, а направлено на погашение протестов, охвативших страну после президентских выборов (ограничения на выезд из страны действуют по сей день).

Недавно Александр Лукашенко выдвинул свою гипотезу о пользе заболевания. Выступая перед медперсоналом одной из городских больниц он заявил, что Covid-19 может способствовать лечению раковых заболеваний.

"Онкология значительно упала не потому, что люди не обращаются за медицинской помощью, а потому, что что-то вот происходит такое", - заявил Лукашенко.

Российские и белорусские онкологи на это заметили, что правитель как минимум "ошибается" - в условиях пандемии во всем мире не хватает ресурсов на пациентов с другими диагнозами.

С ботоксом и без

В октябре 2021 года, когда ситуация с коронавирусом в стране резко ухудшилась, Александр Лукашенко в очередной раз продемонстрировал нежелание следовать "драконовским методам" Запада: он отменил штрафы за отказ от ношения масок, назвав эту меру "издевательством над людьми" (сам он на публике часто появляется без маски), а также заявил, что принуждать людей к вакцине "дубинкой" не стоит: "Я не люблю насилие".

Вскоре после этого из вагонов метро исчезли объявления о соблюдении масочного режима (корреспондент "Медиазоны" сообщал, что памятки сорвали также с окон троллейбусов и автобусов, а 22 октября минздрав отменил обязательное ношение масок.

"Лукашенко выписал рецепт, как пережить коронавирус и минздраву, и МВД", - заявила спустя два дня ведущая одного из государственных телеканалов.

23 октября ведущий провластного телеканала СТВ Евгений Пустовой заявил, что Лукашенко - "единственный правитель, который в ковид не прятался от народа по бункерам, а от министров и журналистов - с помощью телеконференций", вероятно намекая на Владимира Путина, который во время пандемии меньше появлялся на публике и проводил совещания дистанционно.

"Бессонные ночи переживания отражались на лице Лукашенко - ботоксом не пользуется", - добавил ведущий.

Слова попали в российские соцсети и медиа, Пустовому и его коллегам пришлось сдавать назад и говорить, что имелся в виду не Владимир Путин, а Джо Байден.

Столовые без кислорода

О ситуации с коронавирусом на месте узнать трудно: врачи в Беларуси боятся общаться с журналистами, опасаясь увольнений и уголовных дел. В основном информация поступает от тех, кто успел уехать за границу или анонимно.

Русская служба Би-би-си обратилась за комментарием о ситуации с коронавирусом в минздрав Беларуси; на момент публикации ответа получено не было.

Сооснователь платформы "е-Здоровье" (предоставляющей онлайн-консультации с врачами) и представитель оппозиционного Фонда медицинской солидарности Владимир Свирков говорит Би-би-си, что белорусские власти "отрицают наличие проблемы с коронавирусом как таковой".

"Все понимают сложность ситуации, вплоть до министра здравоохранения все понимают, что в стране эпидемиологическая катастрофа, - говорит Владимир Свирков. - Однако из-за позиции власти, они не решаются принимать правильных действий, направленных на борьбу с пандемией".

Он считает, что текущая волна коронавируса в Беларуси - наиболее тяжелая за все время с начала пандемии: "Недостаток кадров выше, среди непривитых высокая смертность, чувствуется усталость медперсонала, оснащенность больниц хуже, при этом пациентов больше. Этот штамм [Дельта-лайт, который в стране впервые выявили 25 октября] ожидался еще в начале лета, но игнорирование проблемы привело к тому, что мы имеем".

По данным Фонда медицинской солидарности, отделения для лечения пациентов с Covid-19 в Беларуси перегружены более чем на 20%. Под палаты оборудуют отсеки в коридорах и столовые, где вообще нет выходных точек подачи кислорода.

Однако минздрав рисует другую картину: темпы прироста заболеваемости коронавирусом снижаются, количество пациентов, находящихся на ИВЛ, уменьшается на несколько человек в сутки, а, например, в Гродненской области для лечения пациентов с Covid-19 задействовано всего 35% от всех имеющихся коек.

Одновременно с этим еще 18 октября минздрав объявил о приостановке всей плановой медицинской помощи, чтобы "оградить пациентов от заражения Covid-19". Однако Лукашенко раскритиковал это решение, и 25 октября минздрав его отменил.

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