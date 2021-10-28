Не только повстанец: новый взгляд на Кастуся Калиновского 28.10.2021, 9:23

Что известно о национальном герое Беларуси как о политике?

Книга историка Сергея Абламейко "Каліноўскі і палітычнае нараджэнне Беларусі" вошла в шорт-лист премии Гедройца 2021 года. Она представляет собой анализ двухсотлетнего отрезка белорусской истории. Главная тема, которую разбирает автор, — непосредственно фигура самого Кастуся Калиновского, сообщает "Еврорадио".

Какая роль в книге отводится известному белорусскому деятелю?

— До этого мы знали Калиновского-повстанца, — рассказывает в эфире Еврорадио Сергей Абламейко. — Но я подошел к этому совсем иначе. Еще летом 2019 года я начал пересматривать, что у нас [другими историками и писателями. — Еврорадио] написано, и оказалось, что никто раньше не подумал о Калиновском как политике. В моей книге он не повстанец, здесь он глава правительств Литвы и Беларуси. И люди здесь совсем другие: герои этой книги, его соратники, преимущественно были не на слуху у публицистов, писателей и историков. Я увидел, что, в принципе, тогда произошло рождение белорусской нации. И первым ее разбудил и провозгласил Кастусь Калиновский. Поэтому эту книжку можно назвать краткой историей рождения новой белорусской идентичности.

В советское время фигура Калиновского воспринималась идеологами скорее позитивно, чем негативно. В 1928 году в Советском Союзе о восстании 1863–1864 годов даже сняли фильм.

Сейчас белорусские власти из-за закрепления образа первого белорусского повстанца в современном протестном движении чуть ли не сбиты с толку тем, как к нему относиться. Хотя еще в 2019 году на перезахоронении останков Калиновского в Вильнюсе присутствовал вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко. Как воспринимать такие изменения в осмыслении исторических личностей, событий и отношении к ним?

— К сожалению, есть продолжение борьбы вокруг Беларуси, "русский мир" борется за Беларусь по-прежнему, — продолжает Сергей Абламейко. — Как раз это создает основную проблему. Современная историческая наука очень интересна. На Западе давно нашли все основные документы, сейчас историки занимаются преимущественно осмыслением того, что уже известно.

В начале двадцатого века был сформулирован основной принцип настоящей исторической науки: историки не имеют права трактовать прошлое с точки зрения современных приоритетов. Не имеют права переносить в прошлое актуальные идеологические схемы. Но это как раз то, что происходит вокруг Калиновского весь двадцатый век и сейчас. Задача историка — понять мотивы людей "тогда" и объяснить их современному человеку.

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