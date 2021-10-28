«Пучок петрушки – как кило картошки» 2 28.10.2021, 9:47

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Что происходит на одном из старейших рынков Минска?

Корреспондент «Салідарнасці» побывала на столичной Комаровке и посмотрела, как продавцы и покупатели восприняли отмену обязательного масочного режима, на что жалуются и какие цены считают неоправданно высокими.

У дверей крытого рынка без масок – только курильщики всех возрастов и скульптура бабы Раи (символ рынка работы известного скульптора Владимира Жбанова, который то убирали от главного входа, то вновь возвращали – С.). Все остальные натягивают маски и ныряют внутрь, не задерживаясь у дверей, откуда ретивые исполнители уже успели поснимать объявления об обязательном масочном режиме.

Еще одна новость – местный пункт вакцинации против covid-19, который работал с конца июня, приостановил работу. Причины в администрации не поясняют, но говорят, что мера временная и отправляют желающих привиться в 34-ую поликлинику, что буквально в остановке от рынка.

Исчезли «масочные» объявления и с прилавков – теперь на листочках с фирменным логотипом Комаровки лишь просьба соблюдать дистанцию в 1 метр от продавца и друг от друга. Стикер с упоминанием и маски, и дезсредства, и дистанции в 1,5 метра обнаруживаем только в одном из фирменных магазинов по периметру второго этажа.

Впрочем, это как раз тот случай, когда написанному лучше не верить – если присмотреться, практически все продавцы в масках или пластиковых щитках, большинство покупателей также.

А еще на крытом рынке, несмотря на бойкое обеденное время (правда, в будний день), непривычно мало людей. В мясном секторе без продавцов уныл и пуст целый ряд. В молочке и колбасах не видно ни одной мало-мальски приличной очереди. Больше пяти человек обнаруживаем только в очереди в обменник и в кондитерский магазинчик.

А в овощной уголок покупатели заходят разве что поглазеть на клубнику за 35 рублей или фейхоа – за 50. Есть еще ценник «черешня 60 р», который почему-то красуется на… мандаринах. Но ценовой лидер здесь, похоже, малина – 12 рублей за 150 граммов, то есть 96 рублей за кило.

Впрочем, фрукты и ягоды меркнут по сравнению с витриной рыбных деликатесов: копченый палтус и слабосоленая семга – по 75 рублей за кило, а 100 грамм игры осетра – 260 рублей.

…Интеллигентный пожилой мужчина внимательно изучает куриный ассортимент и охает, увидев ценник на филе – 9,46. Потом звучно и лукаво вспоминает бородатый анекдот: «Розочка, знаете, у нас все так дешево! Слона, к примеру, можно купить всего за пять рублей. Но зачем мне слон? Лучше я добавлю два рубля и куплю себе курочку».

– Еще неизвестно, чем ту курочку кормили, так что за такую цену лучше посмотреть свинину, – возражает другая потенциальная покупательница, не оценив юмора.

Cвинина, к слову, также подорожала: лопатка по 7-8 рублей осталась в прошедшем лете, теперь цены начинаются от 9-10, а на мясо от фермерских хозяйств – от 13-14 рублей за килограмм, говядина – 15-25 рублей. Но у многих продавцов, как и прежде, цены не обозначены и озвучиваются только по запросу.

Забудьте, если помнили, и о белорусском сыре по 9 рублей за кило – нижняя планка 12-13, но может доходить и до 20. Кстати, привычная многим покупателям колбас и сыра рекламная зазывалка «подходите, дам попробовать», похоже, не пережила коронавируса, и теперь «с ножа» деликатесы на пробу не предлагают.

– Не та Комаровка, – говорят две пенсионерки. – Помнишь, здесь такие чудесные девочки стояли, у них всегда можно было найти мясо посвежее и подешевле? Теперь нету их, и поди разбери – то ли заболели, то ли уехали…

«Не та» Комаровка и снаружи, на сезонном рынке. Он выглядит оживленным (торговля здесь будет продолжаться до -5), но самым дешевым местом в городе давно быть перестал. Мускатную тыкву с солнечно-желтой мякотью, например, здесь предлагают по 3 рубля – в три раза дороже, чем на сезонных сельскохозяйственных ярмарках. Картошку дешевле рубля придется хорошенько поискать – и найдете лишь разнокалиберный «неликвид».

Разноцветье помидоров радует и ценами – от 1,5 за подмякшую разносортицу до 4,5 рублей за черные томаты. А вот огурцы могут предлагать и по... 15 рублей – втрое-вчетверо дороже, чем виноград и сливы!

У прилавков с зеленью покупательница ищет пучок получше.

– У нас все свежее! – уверяет продавщица.

– Еще бы не было свежим за такую цену – рубль за петрушку, полтора за кинзу. Пучок зелени – как килограмм картошки, а добавишь еще рубль – купишь сливы, – проводит экспресс-анализ рынка женщина.

Почти исчезли с прилавков арбузы и дыни, зато все больше цитрусовых и хурмы. Килограмм клюквы – 9-10 рублей. «А в прошлом году в октябре было шесть, и казалось, что дорого», – вздыхает молодая мама с коляской.

Некоторые торговцы на открытом рынке, к слову, взяли на вооружение маркетинговые приемы торговых сетей: малина – 19,99 за кило, картошка и репка – 1,69, яблоки – 1,99, виноград – 4,59… Но это уловка, чтобы привлечь внимание – все равно вам предложат «сделать на пять ровно».

Масочный режим тут существует, похоже, лишь для видимости: то и дело продавцы и покупатели стягивают маски под подбородок, чтобы, залихватски сплюнув, пересчитать мелочь.

– Такое чувство, что люди бессмертные пошли, – ворчит, завидев такую сценку, пожилая женщина в респираторе.

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