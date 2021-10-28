Сознавшийся в убийстве российского банкира Яхонтова покончил с собой в белорусском СИЗО? 8 28.10.2021, 9:59

5,118

Михаил Яхонтов

Предварительной версией смерти называется асфиксия.

Признавшийся в убийстве бывшего банкира Михаила Яхонтова и всей его семьи на западе Москвы Андрей Скрипкин покончил с собой в белорусском СИЗО. Об этом сообщил источник «Общественной службы новостей» в правоохранительных органах Беларуси.

Предварительной версией смерти называется асфиксия.

Информацию подтвердил и телеграм-канал Mash.

Подозреваемый в убийстве семьи бывшего банкира Михаила Яхонтов на западе Москвы был задержан на территории Беларуси накануне, 27 октября. Он успел дать признательные показания и должен был быть направлен в Россию.

«На допросе у белорусского следователя Скрипкин дал признательные показания. По его словам, убийство не было спланировано и произошло спонтанно», — сообщал «Интерфакс».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».