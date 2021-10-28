закрыть
28 октября 2021, четверг, 10:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Глубокском районе зубр прибился к стаду коров

6
  • 28.10.2021, 10:08
  • 1,788
В Глубокском районе зубр прибился к стаду коров

Видеофакт.

К стаду коров сельхозпредприятия «Золотая подкова» примкнул зубр, пишет «Веснік Глыбоччыны». Коров он не обижает, но к людям относится нервно.

Зубр не позволяет себя долго снимать на фото и видео, но ест хлеб с рук.

Напомним, это не единственный случай в Беларуси, когда зубр прибивается к коровьему стаду. В 2016 году молодой зубр, которому около пяти лет, облюбовал угодья ОАО «Любань» в деревне Леликово и присоединился к стаду коров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Экс-главный санитарный врач Минска: Есть быстрый способ остановить эпидемию COVID-19
Экс-главный санитарный врач Минска: Есть быстрый способ остановить эпидемию COVID-19 Иван Войтович
Жена, мать и бабушка Анна Коновалова обратилась к белорусам
Жена, мать и бабушка Анна Коновалова обратилась к белорусам Анна Коновалова
Игра в таракана
Игра в таракана Артем Черников
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс Ирина Халип