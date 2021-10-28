В Глубокском районе зубр прибился к стаду коров 6 28.10.2021, 10:08

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Видеофакт.

К стаду коров сельхозпредприятия «Золотая подкова» примкнул зубр, пишет «Веснік Глыбоччыны». Коров он не обижает, но к людям относится нервно.

Зубр не позволяет себя долго снимать на фото и видео, но ест хлеб с рук.

Напомним, это не единственный случай в Беларуси, когда зубр прибивается к коровьему стаду. В 2016 году молодой зубр, которому около пяти лет, облюбовал угодья ОАО «Любань» в деревне Леликово и присоединился к стаду коров.

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