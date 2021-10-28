Американские ученые показали, как изменения климата влияют на вкус кофе 2 28.10.2021, 11:00

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Фото: Getty Images

Изменился вкус и аромат напитка.

То есть урожайность — не единственный фактор, уязвимый к изменениям окружающей среды, пишет «Новое время».

Также следует учитывать изменения вкусовых нот, яркости и других факторов, говорят исследователи из Университета Тафтса и штата Монтана в США.

«Плохая чашка кофе имеет не только сенсорные последствия, но и экономический эффект. Факторы, влияющие на производство кофе, имеют большое влияние на интерес покупателей, цену кофе и, в конечном итоге, на средства к существованию фермеров, которые его выращивают», — говорит Шон Кэш, профессор глобального питания в Университете Тафтса и старший автор исследования.

Ученые проанализировали 73 опубликованные статьи, в которых исследуется влияние 10 распространенных факторов окружающей среды. В нем также подробно описаны текущие стратегии адаптации, которые могут бороться с этими эффектами, вселяя надежду на положительные результаты.

Наиболее устойчивые тенденции, обнаруженные командой, заключались в том, что фермы на больших высотах ассоциировались с лучшим вкусом и ароматом кофе, в то время как слишком сильное воздействие света было связано со снижением качества кофе.

Обобщение доказательств показало, что качество кофе также подвержено изменениям из-за водного стресса, повышения температуры и углекислого газа, хотя необходимы дополнительные исследования этих конкретных факторов.

Некоторые текущие усилия по смягчению последствий изменения климата выглядят многообещающими и осуществимыми, но, по словам группы, необходимо разработать инновационные решения для поддержки роста кофе на всех уровнях.

«Эти стратегии вселяют некоторую надежду на то, что качество кофе можно поддерживать или улучшать, и в конечном итоге эти стратегии помогут фермерам подумать о том, как разработать научно-обоснованные вмешательства для поддержки своих ферм», — говорит Селена Ахмед, этноботаник из лаборатории пищевых продуктов и здоровья Университета штата Монтана.

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