На строительстве российских военных объектов в Арктике обнаружились масштабные хищения

На строительстве российских военных объектов в Арктике обнаружились масштабные хищения6
- 28.10.2021, 11:11
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Речь идет о миллионах долларов.
Российские правоохранительные органы считают, что Евгений Горбачев — учредитель московского ООО «Спецстрой-1», а впоследствии возглавлявший основного застройщика Вооруженных сил РФ — АО «Главное управление обустройства войск», и его компаньон, бывший гендиректор ООО «Спецстрой-1» Александр Ашгибисов причастны к хищению около 232 млн. рублей (3,2 млн. долларов), выделенных на возведение радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля, пишет sprotyv.info со ссылкой на российский «Коммерсантъ».
По версии следствия, руководители ООО «Спецстрой-1» совместно с неустановленными лицами не выполнили обязательства в установленные сроки и в полном объеме, а 232,5 млн. рублей похитили, перечислив их на основании фиктивных договоров на счета подконтрольных ООО «Форматика» и ООО «Санпласт».
Следствие считает, что поставки стройматериалов под гособоронзаказ не были осуществлены, заем не возвращен, а деньги обналичены и похищены.
Как отмечается в публикации, руководство ООО «Спецстрой-1» в декабре 2015-го — июне 2016 года подделало документы сдачи строительных работ с использованием стройматериалов на сумму более 508,7 млн. рублей, притом что на самом деле они были приобретены и поставлены на мыс Шмидта и остров Врангеля ООО «Русальянсстрой».