Андрей Шарендо: Терпеть дальше невозможно
- 28.10.2021, 11:18
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Только в наших руках возможность освободить тысячи политзаключенных.
Активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо обратился к белорусам накануне забастовки. Его обращение опубликовал Telegram-канал «Баста!»:
— 1 ноября начнется всеобщая белорусская забастовка. Именно 1 ноября, потому что терпеть дальше невозможно. Тысячи людей сейчас находятся в заложниках режима Лукашенко. Тысячи политзаключенных. Среди них и моя жена — Полина. Среди них сотни детей, сотни женщин с детьми. Только в наших руках возможность освободить их всех.
Машина репрессий не останавливается. Аресты и задержания происходят каждый день. Каждый день людей убивают и мучают в тюрьмах. Только в наших руках остановить все это.
Поговорите на работе с друзьями и узнаете, что нас много, что мы не одни. И просто останьтесь дома. Просто не выйдите на работу. Добудьте этим свою и нашу свободу. Добудьте свободу для тех, кому эта свобода жизненно необходима. Стачке быть!