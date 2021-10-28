Цена на газ в Европе опустилась ниже $1000

Цена на газ в Европе опустилась ниже $10001
- 28.10.2021, 11:25
Газ дешевеет в ожидании увеличения поставок «Газпрома».
Стоимость газа в Европе на торгах в четверг, 28 октября, опустилась ниже тысячи долларов за тысячу кубометров.
Так, на открытии торгов цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась на 9% до $942 за тысячу кубометров, сообщает korrespondent.net.
При этом накануне торги закончились на отметке $1060 за тысячу кубометров.
По данным аналитиков, цены снижаются после заявления Газпрома об увеличении закачки газа в европейские хранилища в ноябре.
Накануне СМИ сообщили, что Газпром опасается падения спроса на газ, поэтому намерен снизить его стоимость для Европы в долгосрочной перспективе примерно до 300-400 долларов за тысячу кубометров.