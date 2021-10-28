Пять занимательных фактов о финансовом поведении белорусов в 2021 году 1 28.10.2021, 11:32

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Фото: reuters

Цены растут быстро — и не думают останавливаться.

Несколько выводов, которые можно сделать из свежего отчета Нацбанка о покупательском и сберегательном поведении населения Беларуси, пишет «Салiдарнасць».

Если посмотреть на экономические показатели нашей страны в этом году, то может показаться, что ситуация выглядит безоблачно.

ВВП Беларуси пока растет более чем на 3%, что по сравнению с прошлогодним падением на 0,9% внушает оптимизм. Экспорт и вовсе бьет рекорды: рост на впечатляющие 32,7% к уровню прошлого года. Как следствие, в белорусских обменниках в кои-то веки подешевел доллар, что в наших реалиях происходит крайне редко.

На фоне такого экономического благополучия любопытно выглядят данные Нацбанка о финансовом поведении населения. Вот несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание.

Цены растут быстро – и не думают останавливаться

По данным отчета, около 54% опрошенных белорусов считают, что цены за последнее время выросли «очень сильно». При этом около 20% респондентов ожидают, что в будущем они будут расти «еще быстрее, чем сейчас».

В июле данные по инфляционным ожиданиям были еще хуже, то есть осенью картина немного улучшилась, но… Ситуация, когда более половины населения ожидает сильного роста цен, как минимум настораживает.

Не время для крупных расходов

Еще один любопытный факт связан с покупательским поведением белорусов.

Несмотря на то, что средние зарплаты в долларовом эквиваленте (по официальным данным средняя зарплата в августе составила около $585) превышают средний уровень прошлых лет, около 64% белорусов считают, что сейчас в Беларуси «плохое время для крупных покупок».

А 39% опрошенных ответили, что не имели крупных расходов в течение последних трех месяцев. А в топ самых популярных крупных покупок входят расходы на лечение (18,4%), покупка или ремонт жилья (16%), покупка компьютеров или мобильных устройств (15,2%).

Сбережения – не в белорусских рублях

Хотя в последние несколько лет Нацбанк добился большого прогресса в плане стабильности национальной валюты, на финансовые привычки белорусов это повлияло незначительно.

Например, около 79% белорусов предпочитают хранить сбережения в иностранной валюте и лишь около 21% опрошенных сберегают деньги в белорусских рублях.

И это при том, что курс белорусского рубля в 2021 году заметно укрепился к доллару, за счет рекордного роста экспорта, о чем мы писали выше – то есть, хранить деньги в национальной валюте было выгоднее, чем в долларах.

Наличные и недвижимость – лидеры сбережений

Несмотря на обилие финансовых инструментов, белорусы по-прежнему предпочитают хранить сбережения «под матрасом». А именно – в наличной форме хранят свои деньги почти 35% опрошенных. На втором месте – недвижимость с 29%. Вложения в драгоценные металлы и банковские депозиты намного менее популярны – 10% и 12% соответственно.

А вот в ценные бумаги, такие как акции и облигации, инвестирует лишь около 7% белорусов.

Новые финансовые инструменты становятся популярнее

Еще один любопытный факт о финансовом поведении белорусов – зарождающаяся мода на инвестиции в криптовалюты и иные токены.

Напомним, что в декабре 2017 года в Беларуси был принят декрет «О развитии цифровой экономики». На этом фоне в стране значительно улучшились условия для операций с различными криптовалютами и токенизированными активами .

По данным криптобиржи Currency.com, в первой половине 2021 года количество новых посетителей выросло на 130% по сравнению таким же периодом прошлого года.

При этом объем торговли на криптоплатформе вырос на 197% – то есть, можно сделать вывод, что белорусы начали намного активнее вкладывать деньги в токены на акции и криптовалюты. Лидерами по количеству сделок на площадке в первой половине года стали биткоин, эфириум и XRP, а также популярные «мем» криптовалюты.

Таким образом, вероятно многие белорусы смогли получить выгоду от очередного бума криптовалют – напомним, что многие популярные криптовалюты в этом году выросли на сотни процентов в долларовом выражении.

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