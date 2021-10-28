«Можно наблюдать, как от России отваливаются крупные куски» 3 Александр Немец, kasparov.ru

28.10.2021, 11:48

3,158

А кому достанется российское ракетно-ядерное оружие?

В последнем номере The Economist (23 октября) помещены две статьи (с. 14, 44–48), красочно расписывающие хаос и де-факто распад государства в Нигерии. Например, вооруженные бандиты ворвались в общежитие колледжа в северо-западной Нигерии, увезли студентов в неизвестном направлении, а затем потребовали от родителей студентов общий выкуп в размере 1,2 миллиона долларов. (Средняя цена — около 30 000 долларов за студента; их родители — люди, по нигерийским меркам, очень богатые.)

И таких фактов в этих статьях десятки: захват студентов и студенток с целью выкупа, массовый бандитизм обычного типа, создание квазигосударств исламскими фанатиками и так далее. Еженедельник делает естественный вывод: государство Нигерия со столицей в Лагосе формально (де-юре) еще существует, а реально (де-факто) уже нет.

Читатели могут спросить: к чему эта нигерийская экзотика? Превратилась Нигерия в failed state (лопнувшее государство), ну и пусть; много таких "лопнувших государств" в Африке и в Азии. Какое это имеет отношение в РФ?

В недавнем выпуске моей любимой ВАТА ТВ "Імперія крапльоного рабства" приводятся устрашающие факты преступной деятельности — грабежи, избиения, иногда убийства — кадыровцев и прочих "лиц кавказской национальности" в крупных и мелких городах по всей России. И практически никаких попыток сопротивления со стороны МВД, ФСБ, других грозных путинских ведомств. Получается, что так называемые "кавказцы" являются хозяевами по всей РФ — за отсутствием других хозяев.

Или, скажем, подразделение МВД в Казани врывается в общежитие техникума, захватывает двух девушек из Дагестана и возвращает их в Дагестан "законным хозяевам". Выходит, путинские силовики еще и помогают преступникам!

А сколько случаев захвата молодых людей в южных областях РФ и переправки на Северный Кавказ для рабского труда, скажем, на кирпичных заводах. Парень и девушка едут в "освобожденный" Крым автостопом, мечтают о Коктебеле и мысе Фиолент, и вдруг попутный автобус завозит их... на кирпичный завод в Дагестане. Оттуда они сумели вырваться лишь через несколько месяцев, вернулись в Москву, но были настолько запуганы, что отказались жаловаться.

Получается что-то вроде "имамата" (получающего громадную дань с Москвы), охватывающего значительную часть Северного Кавказа, с филиалами во многих городах РФ. Обитатели "имамата" действуют по формуле "что хочу, то и ворочу" и не встречают ни малейшего сопротивления. Пожалуй, это еще хуже Нигерии!

Или, скажем, в начале октября стало известно о голоде на Чукотке и Камчатке, на Таймыре, на севере Якутии. Транспортировка пищи в эти регионы и местности была почти прекращена из-за высоких цен на топливо. Да, стало невыгодно возить продукты самолетами и вертолетами. Москва больше не контролирует окраинные регионы!

В целом это очень напоминает Страну Неизвестных Отцов, описанную в прекрасном романе братьев Стругацких "Обитаемый остров": треть территории стран контролируется "Отцами" с помощью сети башен, транслирующих "белое излучение", а две трети страны погрязли в анархии. А в РФ Путин и прочие "папаши" (паханы) не контролировали в октябре 2021 года Чечню с Дагестаном, Таймыр, северную Якутию, Чукотку, Камчатку... Да и контроль "отцов РФ" над крупными городами является условным или частичным. Падение зубца кремлевской стены (неслыханно!) подчеркнуло трагикомизм ситуации.

Все это вдобавок к быстро усиливающейся пандемии. Официальное число "умерших с ковидом" превышает 1000 человек в день. Реальная же цифра — согласно оценкам вирусолога Алексея Ракши — приближается к 3000 человек в день. И здесь тоже Кремль ничего, абсолютно ничего сделать не может (или не хочет открыто признать свое поражение и импортировать нормальные вакцины).

В Стране Отцов, в случае крупной эпидемии, на зараженную местность сбрасывали атомную бомбу. В РФ пока этого не делают. Но в любом случае признаков превращения РФ в failed state достаточно. (Список признаков можно продолжить.)

Наконец, несколько дней назад Госдеп США внес россиян в категорию "бездомных национальностей" (Homeless Nationalities). Россия оказалась в одном списке с Кубой, Эритреей, Ираном, Ливией, Сомали, Южным Суданом, Сирией, Венесуэлой и Йеменом. Почти все страны из этого списка смело можно отнести к failed state. И нынешней России в этом списке, похоже, самое место.

Вот теперь можно сделать обоснованный вывод: распад России — нефункционирующего государства (failed state) — уже активно идет "здесь и сейчас". Пандемия резко ускорила этот процесс, который еще в 2019 году носил вялотекущий характер. И можно наблюдать, как от РФ отваливаются крупные куски.

На юге это "имамат", который может прихватить еще какие-то "национальные территории".

На востоке интенсивно идет переход ряда регионов под контроль Китая. Да, тех самых территорий, который Китай потерял в конфликтах с Россией 1646–1689 годов (Бурятия, Читинская область, кое-что в Иркутской области) и 1850–1861 годов (Амурская область, большая часть Хабаровского края, ЕАО, Приморский край). Сюда же относится Тува.

Передача идет гладко, бесконфликтно, с хитрыми выплатами Пекином "отступных" кремлевским. Очевидно, две стороны разработали и успешно осуществляют долговременный детальный план "трансфера" восточных регионов.

А 26 октября стало известно, что 82 депутата парламента Татарстана единодушно отказались поддержать присланный из Москвы законопроект, предусматривающий отказ президента (последнего "президента региона" в РФ) Рустама Минниханова от президентского титула. Это что же, "где тонко, там и рвется"?

Накопленные золотовалютные фонды ЦБ и Минфина куда-нибудь спрячут. А вот кому достанется российское право вето в Совбезе ООН? Или оно уже в руках Китая? Похоже, если судить по тому, как господин Небензя выступает и голосует на сессии ООН.

А кому достанется российское ракетно-ядерное оружие? Или особые отношения Си Цзиньпина и Шойгу уже стали главным фактором?

Александр Немец, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».