Дмитрий Болкунец: Мы можем заставить хунту провести новые выборы 5 28.10.2021, 11:55

2,640

Только активными действиями можно добиться результата.

Известный белорусский политолог и блогер Дмитрий Болкунец на своем YouTube-канале обратился к белорусам в преддверии забастовки, которая начнется 1 ноября. Публикуем текст его обращения.

«Дорогие друзья!

За последний год на Беларусь выпало время испытаний. Прошлый 2020-й изменил страну. Мы начали писать новую страницу нашей истории.

Сейчас у Беларуси две беды: COVID-19 и диктатор Лукашенко. От этих двух зол ежедневно погибают сотни наших соотечественников. Люди умирают в больницах и тюрьмах, от нехватки кислорода, лекарств и пыток. Умирают близкие люди, которые переживают за судьбу своих родных.

Любое испытание в нашей жизни награждает мудростью и силой воли! Мы не должны опускать руки, впадать в депрессию и ждать помощи извне. Ночь сменит день, а после грозы обязательно выглянет солнце.

Страна находится в тяжелейшем политическом кризисе. Его последствия ощутит каждый из нас. Недавно Белорусское объединение рабочих выдвинуло десять требований к власти, среди важнейших из которых прекращение репрессий, освобождение политических заключенных, проведение переговоров об условиях новых президентских и парламентских выборов, защита населения от COVID.

Правительство Беларуси игнорирует голос общества и бездействует. В этой ситуации, считаю необходимым призвать каждого из вас проявить свою гражданскую позицию и остаться дома. Пусть это будет такой формой забастовки.

Сейчас в Беларуси новая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. Медики работают в две-три смены и делают все возможное спасая жизни. Безответственная политика гражданина Лукашенко и его хунты в прошлом году привела к большим жертвам. Сейчас ситуация не стала лучше. В самый разгар пандемии проводятся массовые мероприятия, провалена кампания по вакцинации населения.

Поскольку власть не предпринимает действенных мер по защите населения от коронавируса, разумно действовать самим и ввести народный локдаун. Так мы сможем спасти жизни и уберечь себя от распространения коронавируса.

Только активными действиями можно добиться результата! Мы находимся в такой ситуации, когда общество имеет возможность продемонстрировать свою силу и единство! Если рабочие, служащие, работники транспорта, магазинов и банков не выйдут на работу, студенты и школьники не пойдут на учебу это будет проявлением гражданской позиции в поддержку требований рабочих!

Только так мы сможем заставить хунту отпустить из тюрем всех заложников и провести новые выборы!

В ином случае Беларусь ждет массовая эмиграция, международная изоляция и обнищание населения. Действия Лукашенко и его хунты разжигают костер гражданской войны, создают угрозы безопасности для стран-соседей, ведут к новым санкциям против Беларуси.

Пора это остановить!

Сейчас многое зависит от каждого из нас.

Я свой выбор сделал давно и никогда об этом не жалел. Только вперед!

Не бойтесь сделать шаг вперед и вы.

Меня спрашивают, а что я могу сделать один против режима? В нынешних условиях останьтесь дома и попросите сделать то же самое минимум десять своих знакомых и друзей. Не перекладывайте ответственность на кого-то. Не бойтесь сделать шаг.

Впереди нам предстоит решение сложных задач по реформированию различных сверх жизни страны, преодолению раскола в обществе и восстановлению репутации Беларуси на международной арене.

Сейчас наша задача — всем вместе перевернуть позорную страницу нашей истории и избавиться от диктатора», — заявил Дмитрий Болкунец.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».