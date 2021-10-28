«Видимо, эти $500 я уже не верну» 28.10.2021, 11:58

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иллюстрационное фото

Как минчанин снял квартиру у девушки, а потом пришел настоящий хозяин.

Тема квартирных аферистов, увы, никогда не уходила из поля зрения белорусов. Но в последнее время она носила все больше «цифровой» характер: желающие снять жилье (даже не видя его вживую) переводили деньги на карточку якобы арендодателя, а затем оставались ни с чем. Но вот в наши скучные будни вернулся старый добрый развод с пересдачей чужой квартиры. Попался на удочку предприимчивой соотечественницы минчанин Алексей: молодому человеку надо было срочно найти трешку без мебели в Сухарево, а тут как раз подвернулся удобный вариант. $500 по курсу перекочевали в руки «собственницы», Алексей с женой перевезли вещи на новые метры и даже успели немного обжиться, а потом в квартиру пришел настоящий хозяин. И очень удивился, пишет сайт Onliner

Продать свою квартиру и переехать в съемную

Эта история началась с радостного события: молодая семья с маленьким ребенком решила улучшить свою жизнь и переехать в более просторную квартиру в новом районе. Чтобы не утонуть в долгах и кредитах, на продажу выставили свою сухаревскую однушку. Минчане не ожидали, но покупатель на их «обитель» нашелся очень быстро: от момента подачи объявления до дня заключения сделки прошло не больше трех недель. Правда, «превышение скорости» было во всем, в том числе в сроках, когда уже бывшие собственники должны были освободить квартиру.

— На то, чтобы съехать, нам дали всего неделю, — вспоминает Алексей. — Понятно, что это короткий срок, когда тебе надо и квартиру другую найти, и все вещи вывезти. Но деваться некуда, поэтому я начал просматривать объявления о сдаче жилья в Сухарево. Загвоздка заключалась в том, что квартира нам была нужна всего на пять-шесть месяцев (пока идет ремонт в новой), без мебели, а еще мы семья с ребенком и котом. В общем, не самый желанный вариант для арендодателей.

Прозвонив несколько номеров, я слышал только отказы: то сдают не менее чем на год, то наличие кота и маленького ребенка не устраивает.

И вот наконец пара нашла «своего» арендодателя: 33-летняя Елена предлагала трешку на улице Чайлытко за $250 по курсу. Приятный ремонт (в редакции есть фото, но мы не будем их показывать, так как настоящий хозяин не имеет к этому отношения и не хотелось бы испортить его «арендную историю»), близость к детскому саду — не упустить бы такой вариант.

— Елена меня выслушала, даже прониклась нашей историей. Но сразу уточнила, что очень много людей звонит и она не знает, как поступить. Тогда я предложил подвезти ей деньги ($100 залога), чтобы она была уверена в серьезности наших намерений и сняла объявление с сайта.

Заодно уточнил, почему цена такая низкая. Но «хозяйка» объяснила, что в квартире никто не прописан, поэтому «коммуналка» будет высокая, около 200 рублей, и это своеобразная компенсация.

На следующий день я подъехал к Елене на улицу Сухаревскую, чтобы отдать деньги. Из подъезда она вышла в халате, взяла деньги и пообещала до завтра подготовить квартиру: якобы не успела прибраться после прошлых жильцов, — восстанавливает события начала месяца минчанин.

«Одолжите денег!»

Алексей признается, что дни съезда-переезда были очень суматошными: одни вещи надо было отвезти на дачу, другие упаковать, третьи уже загружать в машину. В общем, спешка и внимательность редко дружат.

— В воскресенье, когда мы должны были заезжать, Елена еще раз позвонила и пригласила нас в квартиру, попросив не обижаться, если увидим какие-то огрехи в уборке: мол, не все успела сделать, что хотела.

И напомнила: захватите с собой еще $400 — плату за проживание. Сказала, что хоть РСЦ сегодня и не работает, но в понедельник мы обязательно туда пойдем и заключим договор.

На заселение я приехал с другом. Отдал ей деньги, а она передала мне три комплекта ключей. Почему не попросил показать документы на квартиру? Даже не знаю: она была так убедительна в роли хозяйки, рассказывала про то, что никто не зарегистрирован (откуда посторонний человек может знать такую информацию), обещала заключить договор — в общем, я даже мысли не допускал, что она на этих метрах никто. Наверное, просто все разом навалилось — работа, продажа квартиры, переезд. На все не хватило внимания, — продолжает Алексей.

Счастливые, минчане переехали в новую квартиру. Правда, вскоре выяснилось, что с интернетом что-то не так. Елена прислала «инструкцию», как все восстановить. Ну и где ты тут будешь сомневаться в ее «причастности» к квадратным метрам?

— С заключением договора вопрос как-то затягивался, зато уже 12 октября, через три дня после заселения, Елена позвонила мне с неожиданной просьбой, — говорит минчанин. — Она, человек, которого я едва знаю, вдруг начинает рассказывать, что попала в сложную ситуацию (полетел двигатель в машине и еще какая-то ерунда, кто-то ее кинул), и просит одолжить $700! А то все полетит прахом. При этом клянется-божится, что вернет после выходных. Естественно, я ей отказал.

16 октября в Viber она мне пишет сообщение с просьбой одолжить уже $200. Якобы все запчасти они купили, но зато теперь надо рассчитаться с рабочими. Самое интересное, что в этот день я был на даче, сообщения не читал. Поэтому она мне позвонила лично и попросила зайти в мессенджер!

Видимо, очень деньги были нужны, потому что обещала вернуть на $20 больше. На эту просьбу я тоже ответил отказом.

20-го числа девушка снова набрала квартиранту. Этот разговор молодой человек уже решил записать, так как понимал, что с хозяйкой что-то нечисто. Елена завела все ту же песню, уточнив, что у нее есть безотзывной вклад (почему-то она его сначала назвала арестом), время его снятия подошло, но в банке какие-то проволочки и из-за этого она не может забрать машину из ремонта. А с сервиса «тарабанят и тарабанят». В общем, не одолжите ли денег? $200. (Потому что в Минске друзей нет, родственники далеко, а за товаром надо ехать.)

— Во время разговора я стал думать, на чем ее можно подловить, — вспоминает Алексей. — Спрашиваю: «Какая у вас машина?» Она замешкалась: «БМВ». — «А модель?» — «Универсал». Ну тут стало все понятно.

Заодно уточнил, когда будем заключать договор. Оказалось, не раньше следующей недели — пока надо разобраться с машиной. Еще так оптимистично сказала: «Не переживайте».

Развязка

Правда, «не переживать» не пришлось.

— 22 октября, в пятницу, жена пишет мне, что кто-то пытается открыть нашу квартиру своим ключом. Благо дверь была закрыта на «ночник», и я был уверен, что посторонний к нам не попадет. Срываюсь с работы, приезжаю и вижу под дверями какого-то мужчину. Спрашиваю: «Вы кто, зачем ломитесь?»

В ответ: «А ты кто? Я хозяин квартиры, Иван». Естественно, я говорю, что он не может быть хозяином, так как жилье мне сдавала Елена. И тут мужчина говорит, что Елена — его бывшая квартирантка, которая тут уже несколько недель не живет. Я открываю телефон, показываю фото и спрашиваю: «Она?» — «Да, она».

Дальше настоящий хозяин рассказал, что около полутора месяцев назад он приехал принимать квартиру, но там был полный бардак. Поэтому мужчина сказал Елене все убрать и только потом сдать ему жилье.

При Иване же я набрал ей, сказал, чтобы возвращала деньги. Елена начала говорить, что сегодня не успеет, привезет потом. Это «потом» откладывалось снова и снова, хотя, надо признать, на связь она выходила всегда. Но понятно, что ничего в итоге она так и не привезла, — констатирует минчанин.

Людям, оказавшимся в трешке на птичьих правах, хозяин предложил заключить договор аренды уже с ним. Либо съезжать. И, конечно, попробовать вернуть деньги, переданные Елене, потому что к ней он не имеет никакого отношения.

— Мы с женой подумали и решили, что лучше будет съехать, так как морально в этой квартире находиться было бы неприятно, — говорит Алексей. — Выбрали день для переезда. Хозяин приехал со всеми документами. Посмотрев их, я отдал ему ключи.

Что-то мне подсказывает, что мы могли быть не единственными «квартирантами» Елены, поэтому и хочу придать эту историю максимальной огласке.

Женщина очень открытая, располагающая, общительная — ты никогда не подумаешь, что она может что-то такое вытворить.

Алексей вспоминает, что попасть в их съемную квартиру посторонние люди пытались не только тогда, когда приехал настоящий хозяин. Еще до этого жена молодого человека, работающая из дома, фиксировала странные звонки в дверь. Что это было — пара до сих пор не понимает.

«Не сдавала, не брала, не пыталась одолжить»

После того как испарилась даже последняя надежда на возврат денег, Алексей обратился с заявлением в милицию. В пресс-службе МВД Onliner рассказали, что материал зарегистрирован, проводится проверка. Конечно, мы побеседовали и с самой Еленой, хотя это было и непросто. Сначала девушка вообще отказалась говорить, потом пообещала позвонить из милиции и все поведать по громкой связи. Затем сказала, что напишет встречное заявление, и много чего еще. Созвонов было приличное количество, из моря эмоций и хождений по кругу с проговариванием одних и тех же фактов мы выловили следующий диалог.

— Алексей передавал вам деньги за проживание?

— Какие деньги он мне передавал?

— Я вас спрашиваю, передавал ли?

— Нет, конечно. Я помогала хозяину (мы там раньше жили), он меня попросил. Я ему сказала, что найду новых жильцов. Дала объявление на сайт, а как он уже с ними договаривался, не знаю, он сам с ними общался. Я только отдала ключи, и все, мы виделись десять минут. А что мне еще надо было делать — контролировать их? Я сказала, чтобы заключали договор с людьми.

Хозяйкой я не представлялась! Это вот уже вранье вообще. И как я могу обещать заключить договор, если не имею к этой квартире отношения? Деньги я у него не брала никакие. Это нормально — наговорить так на меня?

— Вы обращались к Алексею с просьбой одолжить вам деньги? На ремонт машины, например.

— Я вам честно говорю: нет. Зачем на меня такое наговаривать? Я у него ничего не просила. Какой-то ужас просто!

— Для чего тогда Алексей все это делает? Вы же не могли его чем-то обидеть за десять минут?

— Не знаю, что они там мутят, для чего это вообще. Спросите у него, для чего это делается. Я завтра пойду в милицию и напишу встречное заявление.

— Собственно, конфликт в том и заключается, что, по словам Алексея, он вам отдал деньги за то, что вы ему сдали квартиру, к которой не имеете отношения.

— Он мне дал деньги? Ничего он мне не давал! А вы не спросили, почему они съехали с этой квартиры? Может, у них денег не было заплатить? Нет?

— Возможно, вы знакомы с этим Алексеем? Если он обратился к вам?

— Нет, не знакомы. Попрошу, чтобы завтра в милицию и он приехал. А то что это получается? Что он наговаривает? Как я могу у него просить одолжить мне деньги, если мы не знакомы вообще. Вот теперь я уже поняла.

Мы с ним общались, когда ему интернет надо было сделать. И потом он мне позвонил в прошлую субботу, мы чуть-чуть повздорили. Стал говорить, что не будет снимать. Так это ваше право, общайтесь с Иваном, я тут при чем?

— А между моментом заселения, разговором про интернет и звонком в субботу вы общались с Алексеем? Были попытки одолжить деньги?

— Нет, конечно. Кто такой бред сочинил?

«Да она аферистка!»

Все это, конечно, может быть одной большой мистификацией против бедолаги Елены. Поэтому, чтобы понять, наговаривает ли Алексей, мы связались еще и с настоящим хозяином квартиры. Ивану хватило пары слов, чтобы понять, о ком речь и что за ситуация.

— Да она аферистка! С ней не о чем разговаривать. Вы зайдите в РУВД и посмотрите, сколько дел на нее заведено. Мне на квартиру повестки на нее начали приходить — там завал.

У меня она прожила месяца три. За первый рассчиталась нормально, а потом все время напоминать надо было, дергать. Съехали они внезапно — сказала, что им дали общежитие. Я согласился, сказал, что ключи потом заберу. Но времени все не было туда съездить.

Потом наконец доехал, а в квартире бардак. Позвонил ей, чтобы вернулась и привела все в порядок. Она сразу стала тянуть время: «Ой, мы в деревне, но вот-вот приедем и все уберем». Я уехал по своим делам. Через пару недель звоню: «Ну что, убрали?» — «Ой, нет, завтра приедем».

Тогда я уже сам поехал. Поднимаюсь на этаж и не могу открыть квартиру. Набираю Елену, чтобы узнать, не поменяла ли она замки. Говорит, нет.

И тут с той стороны дверь открывает девушка вся перепуганная. И муж тут же забегает в коридор. Я спрашиваю: «Вы кто такие?» — «Нам Елена сдала квартиру». Во дела! Я уже хотел милицию вызывать, чтобы всех посадить — я же не знал, что это за люди. Может, меня уже обокрали. Смотрю, они сами в шоке. Отменил милицию.

У меня из квартиры ничего не пропало. Если меня позовут в милицию для разбирательства, я все расскажу. Такие люди должны быть наказаны. Алексей уже написал заявление, участковый меня уже просил подъехать, сегодня вечером сделаю это. Все подтвержу, все как есть расскажу. А то что это за дела — без меня меня женили, — возмущен не меньше квартиранта мужчина.

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