Выстрелить себе в ногу 2 28.10.2021, 12:05

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До чего дошла Россия!

Вернулись унизительные советские порядки – необходимость ловить слова начальства на лету и пытаться использовать их как ключ для того, чтобы открыть дверь полезным делам.

«Пользуясь случаем» - высказыванием Путина на Валдае о том, что «закон об иноагентах» нужно совершенствовать в связи со злоупотреблениями в правоприменительной практике в отношении благотворительных организаций», Дмитрий Алешковский с коллегами из благотворительных фондов обратились в АП с письмом.

Просят «отменить законодательную возможность назначать благотворительные организации иностранным агентом».

Конечно, это нужно сделать.

Как же все-таки глупо устроено высшее российское начальство! Допустим, решили вы нажать на «политические НКО», т.е. в вашем понимании, «укрепить власть». А на самом деле запаять крышку в кастрюле на огне, помешать выходу пара. Ладно, пусть так. Сидели бы ровно у плиты и пялились на огонь в ожидании «хлопка».

Но зачем вы, кремлевские чудаки, благотворительные НКО под «иноагентов» подогнали? Уж они-то точно вам не враги. Напротив, смягчают недостатки существующей при вас социальной системы, уменьшают недовольство властями.

Дает им кто-то деньги из-за рубежа? Отлично! Вам надо меньше на то же самое тратить из бюджета. Больше сможете засунуть какой-нибудь своей Росгвардии, чтобы Золотов побольше золотистой картошки накупил, сытнее напитался.

Раз есть за границей люди и организации, которые дают деньги на благотворительность в России, это нужно поощрять, а не усложнять таким НКО жизнь.

Приняли решение о благотворительных НКО во вред людям в России. Но это ладно, для начальства привычно. Но ведь себе же в ногу выстрелили патроном из закона об «иноагентах». Кстати, это уже второй выстрел – первый раз «купили билет в Австралию» своим госСМИ, часть финансов которых из-за границы.

Вряд ли все это нарочно. По глупости. Как многое в державе нашей.

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