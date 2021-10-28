Начало паники: правительство рассказало, сколько белорусские НПЗ потеряли из-за санкций 1 28.10.2021, 12:09

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Власти признали, что санкционная политика будет ощутимой для экономики Беларуси.

На заседании «палатки» в Минске 28 октября выступил вице-премьер Юрий Назаров. Его доклад был посвящен результатам работы промышленного, нефтехимического, энергетического комплексов и перспективам развития этих сегментов экономики, сообщает zerkalo.io.

Введение ограничительных мер со стороны западных стран может быть ощутимым для белорусской экономики, тем более что санкционная политика в отношении властей Беларуси вводится надолго, признал чиновник.

«Она в дальнейшем может быть ощутимой для экономики нашей страны. Приведу пример: потери только наших НПЗ в результате санкционных мер уже составили 80 млн долларов», — сообщил вице-премьер.

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