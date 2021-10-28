Европейские компании отказываются от сотрудничества с БМЗ 1 28.10.2021, 12:23

Что происходит с заводом и его литовской «дочкой»?

Белорусский металлургический завод не попал под санкции ЕС и США, при этом некоторые европейские компании отказываются от сотрудничества с этим предприятием, пишет литовское издание lrt.lt (перевод – Zerkalo. Как сообщается, БМЗ активно поставляет продукцию на европейский рынок, в том числе через свою литовскую «дочку», которую создали в 2008 году. При этом Литва приютила более 30 бывших работников этого завода, которые опасаются преследования. Собрали несколько интересных фактов, которые связаны с БМЗ.

Про литовскую «дочку» БМЗ

Белорусский металлургический завод продвигает свою продукцию на рынках стран Балтии через Торговый дом «БМЗ-Балтия», который создали в 2008 году. Офис расположен в Шауляе. Белорусы являются владельцами 55% доли в этом совместном предприятии.

По данным lrt.lt, одним из учредителей «БМЗ-Балтия» был Андрюс Шеджюс, бывший член литовского Сейма, бизнесмен из Шауляя. «Вероятно, это была одна из самых больших ошибок в моей жизни», — сказал Андрюс Шеджюс литовскому изданию. Как сообщается, он продал свою долю в этом бизнесе.

Как сказано на сайте организации, компания является официальным представителем ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания». Она поставляет металлопродукцию в Литву, Эстонию, Латвию, Великобританию, Ирландию, Норвегию, Швецию, Финляндию, Исландию, Данию и Германию. Торговый дом реализует оптом строительную арматуру, проволоку, бесшовные трубы и другую продукцию белорусского холдинга. Основная деятельность «БМЗ-Балтия» — оптовая торговля строительной арматурой, проволокой, бесшовными трубами и другими видами продукции.

Сейчас в литовской «дочке», по информации Содры (аналог нашего ФСЗН), работает 12 человек. Средняя зарплата в сентябре составила 3384 евро. Уставной фонд предприятия — около 13,2 миллиона евро.

Про поставки на европейский рынок

«В «БМЗ-Балтия» работает всего 12 сотрудников и нет производства, но объем продаж составляет несколько сотен миллионов евро в год. Не только европейские, но и африканские страны поставляют белорусский металл через Литву», — пишет lrt.lt.

Ранее не БМЗ сообщали, что больше половины поставок приходится на европейский рынок.

На БМЗ ранее в мае сообщали, что Литва входит занимает второе место по импорту продукции предприятия. Больше этой страны покупала только Россия. В топ-5 также были Израиль, Германия, Польша.

Напомним, в начале 2021 года власти оказали господдержку БМЗ, испытывающего проблемы из-за высокой долговой нагрузки. В 2020 году БМЗ вышел из убытков в скромный плюс — чистая прибыль в прошлом году составила 36 тысяч рублей после убыточного 2019 года, по итогам которого был минус 159 млн рублей. Выручка предприятия сократилась на 7,2% до 2,7 млрд рублей.

Долгосрочные обязательства составили 1,2 млрд рублей. При этом долгосрочные кредиты и займы уменьшились до 958 млн, вместо 1,02 млрд в 2019-м. Краткосрочные обязательства составили 3,9 млрд рублей. Долгосрочная дебиторская задолженность увеличилась и достигла 25,6 млн рублей.

Про уволенных рабочих, которые уехали в Литву

В Литве сейчас проживает больше 35 бывших сотрудников БМЗ, которые уехали из страны из-за угрозы преследования, сообщает lrt.lt. Об этом рассказал Вадим Лаптик, который ранее намеревался стать председателем первички Белорусского независимого профсоюза на БМЗ, но на предприятии не дали создать «первичку».

Про отказ некоторых компаний от сотрудничества с БМЗ

«Белорусский холдинг уклонялся от санкций США и ЕС, хотя преследовал рабочих, присоединившихся к массовым забастовкам в связи с избранием Лукашенко», — пишет lrt.lt. Однако летом этого года часть бизнеса отказалась от сотрудничества с предприятием, отмечает литовское издание. «Swedish Scandia Steel прекратила деловые отношения с металлургическим заводом. Ранее в мае партнер металлургического завода, компания Michelin France, выступила с заявлением, в котором осуждала нарушения прав человека на заводе и собиралась опросить уволенных рабочих БМЗ», — отмечает литовское издание.

Напомним, в мае на БМЗ собирали подписи под открытым письмом за недопущение западных санкций в отношении предприятия.

Ранее руководство глобального профсоюза IndustriALL, представляющего интересы 50 миллионов рабочих, занятых в горнодобывающей, энергетической и перерабатывающих отраслях, обратилось к генеральному директору БМЗ с призывом не нарушать права рабочих и «восстановить всех несправедливо уволенных работников, прекратить притеснение и преследование членов профсоюза и зарегистрировать ячейку Белорусского независимого профсоюза (БНП) на БМЗ».

В начале февраля один из крупнейших мировых производителей шин Michelin уже обращался к руководству БМЗ по поводу нарушения прав работников.

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